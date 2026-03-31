Istripua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iruñeko gizon bat hil da Allinen, trafiko-istripuz

Hildakoa, 62 urteko gizasemea, ibilgailuko bidaiari bakarra zen; autoa maldan behera erori da.

(Foto de ARCHIVO) Imagen de archivo de un agente de Policía Foral EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS 28/11/2023

Foruzain baten irudia. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Iruñeko 62 urteko gizon bat hil da astelehen gauean Allinen (Nafarroa), trafiko-istripuz. Ezbeharra Artabia kontzejuan gertatu da.

Istripua 22:34an izan da, NA-718 errepideko 7,5 kilometroan. Urbasako errepidea deitzen zaio bide horri. Gizonezkoa inor barik zebilen kotxean, eta errepidetik atera da, eskuineko aldetik. Ondoren, maldatik behera erori da. Gidaria bertan hil da.

Autopsiaren zain

Istripuaren tokira osasun zerbitzuak, anbulantzia bat, suhiltzaileak eta Foruzaingoaren zein Guardia Zibilaren patruilak bertaratu dira. Ondoren, gorpua Iruñeko Nafarroako Auzitegi Medikuntzako eta Zientzia Auzitegiko Institutura eraman dute, autopsia egiteko.

Trafikoa Trafiko Istripuak Gizartea

Publizitatea
X