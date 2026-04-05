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Bengoetxea niega tibieza ante la colocación de botes de humo y pancartas en la universidad e insiste en que son excepciones

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Unibertsitatean ke poteak eta pankartak jarri direla eta, epelkeria ukatu du Bengoetxeak eta salbuespenak direla azpimarratu du
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EITB

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El rector de la EHU ha explicado que están elaborando un protocolo de actuación con aportaciones de toda la comunidad educativa para asegurar y fomentar el respeto y la conviviencia dentro de la institución. 

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