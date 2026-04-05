Agresión con arma blanca
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Pasan a disposición judicial los siete jóvenes detenidos por el apuñalamiento a un menor en Vitoria-Gasteiz

Los hechos ocurrieron el pasado jueves sobre las 18:30 horas, cuando cinco individuos apuñalaron al joven y se dieron a la fuga en un vehículo. Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 19 y los 21 años, y la investigación continúa abierta.
(Foto de ARCHIVO) Patrulla de la Ertzaintza EUROPA PRESS 19/4/2025
Agentes de la Ertzaintza. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Epailearen esku utzi dituzte Gasteizen adingabe bat sastatzea leporatuta atxilotutako zazpi gazteak
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EITB

Última actualización

Los siete detenidos, dos de ellos este sábado y los otros cinco el pasado jueves, relacionados con el presunto intento de homicidio de un menor de 17 años en Vitoria-Gasteiz, han pasado este mediodía a disposición judicial, según ha confirmado el Departamento de Seguridad.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves sobre las 18:30 horas, cuando cinco individuos apuñalaron al joven y se dieron a la fuga en un vehículo. 

La víctima tuvo que ser evacuado al Hospital de Txagorritxu con lesiones de consideración, y la Ertzaintza desplegó un dispositivo de búsqueda que consiguió dar con el vehículo en el que iban cinco presuntos agresores, que fueron detenidos acusados de un presunto delito de intento de homicidio.

Posteriormente, ayer sábado detuvo a otros dos jóvenes de las mismas edades comprendidas entre los 19 y los 21 años. La investigación continúa abierta.

La Ertzaintza localizó en el interior del coche una bolsa que contenía cuchillos y martillos, que fueron incautados. 

Cinco jóvenes de entre 19 y 21 años detenidos por acuchillar a un menor en Vitoria-Gasteiz
Otros dos detenidos por el apuñalamiento de un menor en Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz Ertzaintza Delitos Denuncias Sociedad

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