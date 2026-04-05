Pasan a disposición judicial los siete jóvenes detenidos por el apuñalamiento a un menor en Vitoria-Gasteiz

Los siete detenidos, dos de ellos este sábado y los otros cinco el pasado jueves, relacionados con el presunto intento de homicidio de un menor de 17 años en Vitoria-Gasteiz, han pasado este mediodía a disposición judicial, según ha confirmado el Departamento de Seguridad.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves sobre las 18:30 horas, cuando cinco individuos apuñalaron al joven y se dieron a la fuga en un vehículo.

La víctima tuvo que ser evacuado al Hospital de Txagorritxu con lesiones de consideración, y la Ertzaintza desplegó un dispositivo de búsqueda que consiguió dar con el vehículo en el que iban cinco presuntos agresores, que fueron detenidos acusados de un presunto delito de intento de homicidio.

Posteriormente, ayer sábado detuvo a otros dos jóvenes de las mismas edades comprendidas entre los 19 y los 21 años. La investigación continúa abierta.

La Ertzaintza localizó en el interior del coche una bolsa que contenía cuchillos y martillos, que fueron incautados.