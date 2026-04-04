Agresión con arma blanca
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Otros dos detenidos por el apuñalamiento de un menor en Vitoria-Gasteiz

Los cinco jóvenes detenidos anteriormente también tienen edades comprendidas entre los 19 y los 21 años, y la Ertzaintza localizó en el interior del coche una bolsa que contenía cuchillos y martillos, que fueron incautados.
(Foto de ARCHIVO) Patrulla de la Ertzaintza EUROPA PRESS 19/4/2025
Agentes de la Ertzaintza. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Beste bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, adingabe bat sastatzea leporatuta
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Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido este sábado en Bilbao a otros dos jóvenes de 19 y 20 años, con lo que son ya siete los arrestados, en relación con el presunto intento de homicidio de un joven de 17 años en Vitoria-Gasteiz el pasado jueves.

Sobre las 18:30 horas del jueves, cinco individuos apuñalaron al joven y se dieron a la fuga en un vehículo. 

La víctima tuvo que ser evacuado al Hospital de Txagorritxu con lesiones de consideración, y la Ertzaintza desplegó un dispositivo de búsqueda que consiguió dar con el vehículo en el que iban los cinco presuntos agresores, que fueron detenidos acusados de un presunto delito de intento de homicidio.

Los arrestados este sábado han sido trasladados a dependencias policiales, donde permanecerán hasta la finalización de las diligencias pertinentes, junto con el resto de detenidos, en una investigación que continúa abierta, según ha informado la Ertzaintza.

Los cinco jóvenes detenidos anteriormente también tienen edades comprendidas entre los 19 y los 21 años, y la Ertzaintza localizó en el interior del coche una bolsa que contenía cuchillos y martillos, que fueron incautados. 

Cinco jóvenes de entre 19 y 21 años detenidos por acuchillar a un menor en Vitoria-Gasteiz
Ertzaintza Vitoria-Gasteiz Delitos Denuncias Sociedad

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