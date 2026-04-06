La Ertzaintza ha detenido hoy a un hombre acusado de intentar matar a cuchilladas a su mujer en Berriz (Bizkaia), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El suceso se ha producido sobre las 07:20 horas de hoy, cuando la Ertzaintza ha recibido una llamada telefónica alertando de que estaban apuñalando a una mujer en una vivienda de Berriz.

Cuando han llegado las patrullas, el agresor se encontraba en la calle y ha sido detenido; mientras que la víctima, de 38 años, se encontraba grave en el interior de la vivienda y presentaba varias heridas de arma blanca.

Las citadas fuentes han precisado que han sido los cuatro hijos de la pareja y un vecino los que han conseguido frenar la agresión.

La mujer ha sido trasladada en helicóptero al hospital de Cruces. Una de las hijas de la víctima, menor de 15 años, ha resultado herida leve.

El hombre, de 48 años, ha sido detenido acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y se encuentra en dependencias policiales.