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El 18 de abril, día para desconectarse del móvil y disfrutar de la familia

Organizado por el Gobierno Vasco, Donostia/San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz celebrarán el Día sin Móvil en la Familia, un proyecto que busca fomentar un uso más consciente de la tecnología en las familias y que ha sido presentado por la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, como "un pequeño gesto para preservar el bienestar emocional y recuperar el valor del tiempo compartido".

GRAFCAV1775. BILBAO, 07/04/2026.- La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, (c) el viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, Xabier Legarreta (d) y el director de infancia, adolencencia y familia Gorka Oraá presentan este martes las líneas generales del 'Día sin móvil: un reto para estar más cerca', que se celebrará el próximo 18 de abril en las tres capitales vascas. Observatorio Vasco de la Infancia, Adolescencia y la Juventud. EFE/Luis Tejido
Presentación del Día sin Móvil en la Familia. EFE.
Euskaraz irakurri: Mugikorrak alboratu eta familiaz gozatzeko gonbita, apirilaren 18an, EAEko hiriburuetan
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Olatz Prat | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha organizado, por primera vez, el Día Sin Móvil en Familia. El proyecto se desarrollará el próximo 18 de abril en tres espacios participativos ubicados en Bilbao, Donostia/San Sebastián y Vitoria-Gasteiz y estará abierto a todas las familia que quieran participar, ya sea familias con hijos o sin ellos.

Los objetivos son claros y concretos: promover el bienestar emocional y relacional de las familias, concienciar sobre el impacto del uso del móvil en la convivencia cotidiana y fomentar una orientación digital positiva.

La consejera Nerea Melgosa ha destacado al presentar el proyecto que "en un mundo hiper-conectado, el móvil forma parte de nuestra vida cotidiana. Nos informa, nos conecta y nos facilita muchas tareas. Pero a veces, sin darnos cuenta, también nos aleja de quienes tenemos más cerca”.

Precisamente, el Día Sin Móvil en Familia ha sido impulsado como una invitación a reflexionar sobre el impacto del uso de los móviles en la ciudadanía y las familias, y “no como una prohibición”. “Es un pequeño gesto para tomar conciencia, cuidar el bienestar emocional y recuperar el valor del tiempo compartido” explica Melgosa.

Tres espacios, numerosos compromisos

Para intentar lograr esos objetivos, el 18 de abril, se habilitarán espacios participativos en Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, de 11:00 a 19:00 horas. Será una actividad gratuita.

Así, durante un tiempo acordado previamente con cada familia, los participantes introducirán los móviles en bolsas que estarán custodiadas, y ya sin tener pantallas delante, podrán conversar, jugar, escucharse y disfrutar en familia, reflexionando también sobre los hábitos digitales.

Las familias que así lo deseen podrán además expresar sus compromisos a favor de un uso más consciente de la tecnología mediante la firma de un Compromiso de Familia definido por las propias familias. En un documento que se les entregará como propuesta podrán marcar qué compromisos están dispuestos a asumir los miembros de la familia. En este documento se propone, entre otras cosas, priorizar los momentos familiares antes que el uso del móvil; dar ejemplo de uso responsable de la tecnología (especialmente personas adultas); promover actividades sin pantallas en la familia; y establecer acuerdos familiares claros sobre el uso del móvil.

El Gobierno Vasco ha precisado que los espacios contarán con personal cualificado para acompañar a las familias a lo largo de todo el proceso y, al final, se entregará a los participantes una caja para que, una vez en casa, puedan depositar los móviles de todos los miembros de la casa y ayudar así en la desconexión digital.

Día Sin Móvil en Familia

¿Cuándo? 

Sábado 18 de abril, de 11:00 horas a 19:00 horas

¿Para quién? 

Para todas las familias que quieran participar, tengan hijos o no

¿Dónde? 

Donostia: Plaza Okendo (junto al Teatro Victoria Eugenia)

Bilbao: Parque de Doña Casilda (junto a la escultura de Tonnetti)

Vitoria-Gasteiz: Postas 2, en la plaza Celedones de Oro, frente a la escultura "Isiltasunean-Oihuka"

Gobierno Vasco Tecnología Sociedad

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