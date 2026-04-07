OHITURA DIGITALAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Mugikorrak alboratu eta familiaz gozatzeko gonbita, apirilaren 18an, EAEko hiriburuetan

Eusko Jaurlaritzak antolatuta, Familian Mugikorrik Gabeko Eguna ospatuko dute Donostian, Bilbon eta Gasteizen. Familietan teknologiaren erabilera kontzienteagoa sustatzea du helburu egitasmoak. “Ongizate emozionala zaintzeko eta denbora partekatuaren balioa berreskuratzeko keinu txiki” gisa aurkeztu du Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak.

GRAFCAV1775. BILBAO, 07/04/2026.- La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, (c) el viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, Xabier Legarreta (d) y el director de infancia, adolencencia y familia Gorka Oraá presentan este martes las líneas generales del 'Día sin móvil: un reto para estar más cerca', que se celebrará el próximo 18 de abril en las tres capitales vascas. Observatorio Vasco de la Infancia, Adolescencia y la Juventud. EFE/Luis Tejido
Familian Mugikorrik Gabeko Eguna egitasmoaren aurkezpena. EFE.
author image

Olatz Prat | EITB

Azken eguneratzea

Familian Mugikorrik Gabeko Eguna antolatu du, aurrenekoz, Eusko Jaurlaritzak.  Datorren apirilaren 18an, Bilbon, Donostian eta Gasteizen kokatutako hiru gune parte-hartzailetan gauzatuko da egitasmoa eta zabalik izango da parte hartu nahi duen familia ororentzat, izan seme-alabadunak, izan umerik gabekoak.

Helburuak garbiak eta zehatzak dira: familien ongizate emozionala eta harreman-ongizatea sustatzea, mugikorraren erabilerak eguneroko bizikidetzan duen eraginaz jabetzea eta orientazio digital positiboa sustatzea.  

Nerea Melgosa sailburuak egitasmoa aurkezterakoan nabarmendu duenez "mundu hiper-konektatu batean, mugikorra gure eguneroko bizitzaren parte da. Informazioa ematen digu, konektatu egiten gaitu eta zeregin asko errazten dizkigu. Baina batzuetan, konturatu gabe, hurbilen ditugunengandik ere urruntzen gaitu”.

Hain zuzen ere, mugikorren erabilerak herritarrengan eta familiengan duten eraginaz hausnartzeko gonbidapen gisa bultzatu dute Familian Mugikorrik Gabe igarotzeko Eguna, “ez debeku gisa”. “Kontzientzia hartzeko, ongizate emozionala zaintzeko eta denbora partekatuaren balioa berreskuratzeko keinu txiki bat da" azaldu du, Melgosak.

Hiru gune, hamaika konpromiso

Helburu horiek lortzen laguntzeko, apirilaren 18an, gune bana izango dira zabalik  Bilbon, Donostian eta Gasteizen, 11:00etatik 19:00etara. Doako jarduera izango da.

Hala, aurrez familia bakoitzarekin adostutako denbora tarte batez mugikorrak zaintzapean izango diren poltsetan sartuko dituzte parte-hartzaileek eta, pantailarik aurrean izan gabe, solaserako, jolaserako, elkar entzuteko eta familian gozatzeko aukera izango dute, ohitura digitalei buruz hausnartuz bide batez.

Hala nahi duten familiek, gainera, teknologiaren erabilera kontzienteago baten aldeko konpromisoak adierazi ahal izango dituzte, familiek beraiek zehaztutako Familia Konpromisoa sinatuz. Proposamen gisa emango zaien dokumentu batean markatu ahal izango dituzte zein konpromiso hartzeko prest dauden familiako kideak. Besteak beste, mugikorraren erabilerari baino familiaren uneei lehentasuna ematea; teknologiaren erabilera arduratsuaren eredu izatea (bereziki pertsona helduak); familian pantailarik gabeko jarduerak sustatzea; eta mugikorraren erabilerari buruzko familia-akordio argiak ezartzea proposatzen dira dokumentu horretan.

Jaurlaritzak zehaztu duenez, langile kualifikatuak egongo dira guneetan, familiei prozesu guztian zehar laguntzeko eta amaieran, sakelako telefonoentzako kutxa bat emango zaie parte-hartzaileei, behin etxera itzultzean etxeko kide guztien mugikorrak bertan uzteko eta deskonexio digitalean laguntzeko. 

Familian Mugikorrik Gabeko Eguna

Noiz? 

Apirilak 18 larunbata, 11:00etatik 19:00etara

Norentzat? 

Familia guztiei zuzenduta dago, seme-alabak dituztenei, nahiz umerik ez dutenei.  

Non? 

Donostia: Okendo plaza (Victoria Eugenia Antzokiaren ondoan)

Bilbo: Casilda Iturrizar parkea (Tonnettiren eskulturaren ondoan)

Gasteiz: Posta kalea 2, Urrezko Zeledonen plazan, "Isiltasunean Oihuka" eskulturaren aurrean

Eusko Jaurlaritza Teknologia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Detenido un hombre en Berriz tras apuñalar a su mujer, herida de gravedad
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Manifestazioa deitu dute arratsalderako Berrizen, asteleheneko eraso matxista larria salatzeko

48 urteko gizonezkoa emaztea hiltzen saiatu zen Berrizen, eta emakumea helikopteroz eraman zuten Gurutzetako Ospitalera. Atxilotuak polizia-etxean jarraitzen du, epailearen aurrean deklaratzeko zain. Bestalde, Berangoko Udalak deituta, elkarretaratzea egingo dute arratsaldean Amaiaren hilketa salatzeko. Apirilaren 1ean bikotekideak hil omen zuen, Basaurin, baina berangoztarra zen. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X