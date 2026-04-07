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Muere un joven de 21 años en Navarra por el consumo de nitazenos

Falleció en agosto de 2024, pero no ha sido hasta ahora cuando el Hospital Universitario de Navarra ha confirmado que la causa de la muerte esta relacionada con el consumo de nitazenos. Se trata del primer fallecimiento vinculado a este opioide sintético tanto en Euskal Herria como en el conjunto del Estado español.

hospital universitario navarra nafarroako ospitalea

Es Hospital Universitario de Navarra, en un imagen de archivo. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Nitazenoa kontsumitu ondoren hil zen 21 urteko mutil baten heriotza ikertzen ari dira Nafarroan

Última actualización

Un informe elaborado por expertos en Toxicología del Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha analizado la muerte en 2024 de un joven en Navarra tras consumir una variante de los nitazenos, un opioide sintético alternativo de alto riesgo por las consecuencias de su consumo: es hasta 40 veces más potente que el fentanilo y la heroína, según alertan los expertos. 

Se trataría de la primera muerte constatada en Euskal Herria y en el Estado español en relación con los nitazenos, que han proliferado en los últimos años como droga tras la prohibición de la síntesis y comercialización de análogos del fentanilo en China. No obstante, fuentes del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra no han confirmado el fallecimiento por consumo de nitazenos ya que la analítica del joven no dio positivo.

Según el estudio elaborado por los especialistas del servicio de Urgencias y del de Farmacia del Hospital Universitario de Navarra en Pamplona, publicado en una revista interna bajo el título 'Nitazenos: una amenaza cada vez más próxima', el caso lo protagonizó en 2024 un joven de 21 años "con antecedentes de consumo habitual de múltiples sustancias psicoactivas, incluidos opioides", y que en esta ocasión consumió esnifada y de forma recreativa una dosis de isotonitazeno.

Avisados por un testigo, el equipo de emergencias médicas encontró al paciente inconsciente, con oxigenación indetectable y cianosis. Consiguieron su mejoría ventilatoria y de consciencia con tres dosis de naloxona, medicamentos antagonistas de los opioides, por lo que se le trasladó estabilizado al HUN. Una vez en el centro hospitalario, los análisis dieron negativo para opioides naturales y positivo para anfetaminas, metanfetaminas, cannabis y cocaína, confirmando el antecedente de policonsumo.

Esa misma noche, cuatro horas después el paciente solicitó el alta voluntaria y cinco días más tarde, el 2 de agosto de ese año, fue hallado muerto en su casa tras haber consumido drogas esnifadas.

Los expertos indican en su trabajo los potentes efectos farmacológicos de estos opioides sintéticos, que ocasionan una "depresión respiratoria más acusada" que el fentanilo, lo que se traduce en una alta incidencia de fallecimientos por esta causa.

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