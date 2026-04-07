21 urteko mutil bat hil da Nafarroan, nitazenoa kontsumitu ondoren

2024ko abuztuan hil zen, eta Nafarroako Ospitale Unibertsitarioak orain egiaztatu du nitazenoek eragindako heriotza izan zela. Opioide sintetiko horri lotutako lehen heriotza da Euskal Herrian eta Estatu espainiarrean. 

Nafarroako Unibertsitate Ospitalea, artxiboko irudi batean. Argazkia: Eutopa Press

Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko (HUN) Toxikologiako lantaldeak egindako ikerketak ondorioztatu du 2024an Nafarroan hil zen 21 urteko gazte baten heriotzaren atzean nitazenoen kontsumoa dagoela. Opioide sintetiko hori fentaniloa eta heroina baino 40 aldiz gogorragoa da, adituen arabera.

Euskal Herrian eta Estatu espainiarrean nitazenoak eragindako lehen heriotza litzateke. Nolanahi ere, Nafarroako Gobernuko Osasun Departamenduak ez oraindik kasua baieztatu, gazteari egindako lehen analisiek negatibo eman baitzuten nitazenoaren kontsumoan. 

Kasua aztertu duen lantaldeak ospitaleko barne argitalpen batean eman du kasuaren berri, 'Nitazenoak: gero eta hurbilago dagoen mehatxua' goiburupean. Bertan azaltzen denez, 2024ko uztailaren 28an 21 urteko gazte bat artatu zuten Larrialdietarako Zerbitzuan, konorterik gabe eta arnasteko arazo larriekin.  Aurrekariak zituen, era askotako drogak kontsumitzeagatik.

Hiru dosi naloxona —opioideen efektuei aurre egiteko botika bat da— emanda lortu zuten osasun langileek gaztearen arnasketa bere onera ekartzea eta egonkortzea. Egindako aurreneko analisiek, opioideetan negatibo eman zuten, eta anfetaminan, metanfetaminan, cannabisean eta kokainan, positibo. 

Egun horretan bertan, ospitaleratu eta lau ordu geroago, gazteak sendagiria eskatu zuen, eta handik bost egunera, etxean hilda aurkitu zuten. Analisiek baieztatu zuten drogak kontsumitu zituela. 

Azterlanean, adituek nitazenoen kontsumoaren ondorioetan jarri dute azpimarra. Arnasbideetako depresio akutua eta iraunkorra eragiten dute, fentaniloak baino handiagoa, eta heriotza-tasa oso altua da. 

 

