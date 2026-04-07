21 urteko mutil bat hil da Nafarroan, nitazenoa kontsumitu ondoren
2024ko abuztuan hil zen, eta Nafarroako Ospitale Unibertsitarioak orain egiaztatu du nitazenoek eragindako heriotza izan zela. Opioide sintetiko horri lotutako lehen heriotza da Euskal Herrian eta Estatu espainiarrean.
Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko (HUN) Toxikologiako lantaldeak egindako ikerketak ondorioztatu du 2024an Nafarroan hil zen 21 urteko gazte baten heriotzaren atzean nitazenoen kontsumoa dagoela. Opioide sintetiko hori fentaniloa eta heroina baino 40 aldiz gogorragoa da, adituen arabera.
Euskal Herrian eta Estatu espainiarrean nitazenoak eragindako lehen heriotza litzateke. Nolanahi ere, Nafarroako Gobernuko Osasun Departamenduak ez oraindik kasua baieztatu, gazteari egindako lehen analisiek negatibo eman baitzuten nitazenoaren kontsumoan.
Kasua aztertu duen lantaldeak ospitaleko barne argitalpen batean eman du kasuaren berri, 'Nitazenoak: gero eta hurbilago dagoen mehatxua' goiburupean. Bertan azaltzen denez, 2024ko uztailaren 28an 21 urteko gazte bat artatu zuten Larrialdietarako Zerbitzuan, konorterik gabe eta arnasteko arazo larriekin. Aurrekariak zituen, era askotako drogak kontsumitzeagatik.
Hiru dosi naloxona —opioideen efektuei aurre egiteko botika bat da— emanda lortu zuten osasun langileek gaztearen arnasketa bere onera ekartzea eta egonkortzea. Egindako aurreneko analisiek, opioideetan negatibo eman zuten, eta anfetaminan, metanfetaminan, cannabisean eta kokainan, positibo.
Egun horretan bertan, ospitaleratu eta lau ordu geroago, gazteak sendagiria eskatu zuen, eta handik bost egunera, etxean hilda aurkitu zuten. Analisiek baieztatu zuten drogak kontsumitu zituela.
Azterlanean, adituek nitazenoen kontsumoaren ondorioetan jarri dute azpimarra. Arnasbideetako depresio akutua eta iraunkorra eragiten dute, fentaniloak baino handiagoa, eta heriotza-tasa oso altua da.
Zure interesekoa izan daiteke
Hego Euskal Herriko garaiak Kultura Ondare ez-materiala dira jada
Espainiako Gobernuak errege-dekretu batean aitortu du Iberiar Penintsulako iparraldeko garaien balio sinbolikoa eta soziala. Deklarazioak eraikuntza tradizional horien kontserbazioa bermatzen lagunduko du; izan ere, mantentze ezak, homogeneizazioak eta belaunaldien arteko aldeak arriskuan jartzen dituzte.
El Bocaleko pasaguneko ezbeharra gertatu aurretik, Poliziak 112ra deitzeko protokolorik zuen ala ez ikertzen ari da epailea
Agintariak, agenteak eta teknikariak deituko ditu deklaratzera, eta ikerketa-lerro bat abiatu du, materialen eta pasabidearen mantentze-lanen inguruan.
Erreskate ugari izan dira Aste Santuan euskal kostaldean
Jai egunak lausotzetik gertu izan diren egoerak bizi izan dira egunotan, eta erreskate ugari egin behar izan dira itsasoan, bai marearen igoerak ezustean harrapatu dituen pertsonenak, bai korronteek arrastan eramandako edo olatuek harrapatutako pertsonenak. Zorionez, ez da biktimarik izan.
25 eta 28 urteko bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, bikotekideari eta bikotekide ohiari eraso egitea egotzita
Gasteizko Udaltzaingoak pasa den ostegunean eta ostiralean egin zituen atxiloketak, astearte honetan jakitera eman duenez.
Martinezek esan du garrantzi handikoa dela ohitura osasungarriak izatea, osasunari eragiten dioten faktoreen % 50 baitira
Osasun sailburuak ariketa fisikoa egitera, elikadura zaintzera eta alkohol eta kalamu kontsumoa murriztera animatu ditu herritarrak, Osasunaren Nazioarteko Eguna dela eta.
Mugikorrak alboratu eta familiaz gozatzeko gonbita, apirilaren 18an, EAEko hiriburuetan
Eusko Jaurlaritzak antolatuta, Mugikorrik Gabeko Eguna Familian izango da Donostian, Bilbon eta Gasteizen. Familia inguruan teknologiaren erabilera kontzienteagoa sustatzea du helburu egitasmoak. “Ongizate emozionala zaintzeko eta senideekin egotearen balioa berreskuratzeko keinu txiki” gisa aurkeztu du Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak.
Bizkaitik Nafarroara droga eramaten zuen gaizkile sare bat desegin dute: lau lagun atxilotu eta 22 kilo speed atzeman dituzte
Ortuellako etxebizitza batetik Nafarroara banatzen zen, eta droga 76 urteko gizon batek garraiatzen zuen.
Manifestazioa deitu dute arratsalderako Berrizen, asteleheneko eraso matxista larria salatzeko
48 urteko gizonezkoa emaztea hiltzen saiatu zen Berrizen, eta emakumea helikopteroz eraman zuten Gurutzetako Ospitalera. Atxilotuak polizia-etxean jarraitzen du, epailearen aurrean deklaratzeko zain. Bestalde, Berangoko Udalak deituta, elkarretaratzea egingo dute arratsaldean Amaiaren hilketa salatzeko. Apirilaren 1ean bikotekideak hil omen zuen, Basaurin, baina berangoztarra zen.
Gipuzkoako hainbat garajetan eta trastelekutan ustez lapurretak egin dituen gaizkile talde bat desegin dute
Batez ere, Goierri inguruan egin dituzte lapurretak. Ertzaintzak dei egin die lapurreta horien biktima izan diren herritarrei, Beasaingo komisariara joan daitezen, euren objektuak han dauden egiaztatzera.