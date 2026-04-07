VIOLENCIA MACHISTA
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Denuncian el asesinato machista de Basauri en Berango

Hilketa matxista
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Basauriko hilketa matxista salatu dute Berangon
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Agencias | EITB

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Convocada por el Ayuntamiento de Berango y la Asociación de Mujeres, este martes se ha recordado a la mujer de 44 años que apareció muerta con signos de violencia en el interior de una vivienda de Basauri.

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El 18 de abril, día para desconectarse del móvil y disfrutar de la familia

Organizado por el Gobierno Vasco, Donostia/San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz celebrarán el Día sin Móvil en la Familia, un proyecto que busca fomentar un uso más consciente de la tecnología en las familias y que ha sido presentado por la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, como "un pequeño gesto para preservar el bienestar emocional y recuperar el valor del tiempo compartido".

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