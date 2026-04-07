Los hórreos de Hego Euskal Herria ya son Patrimonio Cultural Inmaterial
El Gobierno de España ha reconocido en un real decreto el valor simbólico y social de los hórreos del norte de la Península Ibérica. La declaración ayudará a garantizar su conservación, ya que, la falta de mantenimiento, su homogeneización o la desconexión intergeneracional amenazan la pervivencia de estas construcciones tradicionales.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que declara los hórreos del norte de la Península ibérica como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. La medida, impulsada por el Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun, reconoce el valor simbólico y social de estas construcciones tradicionales, presentes también en Hego Euskal Herria.
Según ha destacado el Ministerio en un comunicado, los hórreos desempeñan un “papel esencial” como marcadores culturales y expresiones de identidad colectiva. Más allá de su función original como espacios destinados a almacenar cosechas y proteger alimentos de roedores y la humedad, estas estructuras representan prácticas sociales, saberes transmitidos de generación en generación y memorias compartidas.
El decreto pone el foco no solo en los aspectos materiales de los hórreos, sino también en el “capital inmaterial contemporáneo y complejo” que las comunidades han desarrollado en torno a ellos. En este sentido, el objetivo es integrar esta dimensión en los procesos de identificación, documentación, estudio y difusión, garantizando así su transmisión intergeneracional.
Desde Cultura se subraya que estos valores simbólicos constituyen un importante capital cultural que contribuye a la cohesión social y al fortalecimiento de las identidades locales y regionales. No obstante, el ministerio advierte de diversos riesgos “amenazan su pervivencia, como la pérdida de su uso original, la homogeneización, la desconexión entre generaciones o la desaparición de los contextos culturales en los que se inscriben”.
Para hacer frente a estos desafíos, las medidas de salvaguarda contemplan tanto la conservación material de los hórreos como la protección de los oficios tradicionales y su dimensión simbólica y social. Con esta declaración, se busca asegurar lo arquitectónico, preservando su significado como elemento clave de identidad y memoria colectiva.
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