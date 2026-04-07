Hego Euskal Herriko garaiak Kultura Ondare ez-materiala dira jada

Espainiako Gobernuak errege-dekretu batean aitortu du Iberiar Penintsulako iparraldeko garaien balio sinbolikoa eta soziala. Deklarazioak eraikuntza tradizional horien kontserbazioa bermatzen lagunduko du; izan ere, mantentze ezak, homogeneizazioak eta belaunaldien arteko aldeak arriskuan jartzen dituzte.

Agirreko garaia, Bergara

Azken eguneratzea

Ministroen Kontseiluak errege-dekretu bat onartu du astearte honetan, Iberiar Penintsulako iparraldeko garaiak Kultur Ondare ez-materialaren adierazgarri izendatzeko. Neurria Ernest Urtasunek zuzentzen duen Kultura Ministerioak bultzatu du. Horrela, Hego Euskal Herrian ere aurki daitezken eraikuntza tradizional horien balio sinboliko eta soziala aitortu dute.

Ministerioak ohar batean azpimarratu duenez, garaiek "funtsezko papera" betetzen dute kultura-markatzaile eta nortasun kolektiboko adierazpen gisa. Uztak gordetzeko eta elikagaiak karraskarietatik eta hezetasunetik babesteko funtzioez haratago, egitura horiek praktika sozialak, belaunaldiz belaunaldi transmititutako jakintza eta memoria partekatuak adierazten dituzte.

Dekretuak ez du soilik garaien alderdi materiala aipatzen, baita komunitateek haien inguruan garatu duten "kapital ez-material garaikide eta konplexua" ere. 

Kultura Sailak azpimarratu duenez, balio sinboliko horiek kultura-kapital garrantzitsua dira, eta gizarte-kohesioari eta tokiko eta eskualdeko nortasunak sendotzeari laguntzen diote. Hala ere, ministerioak ohartarazi duenez, euren etorkizuna mehatxatzen duten hainbat arrisku daude. Hala nola; jatorrizko erabilera galtzea, homogeneizazioa, belaunaldien arteko deskonexioa edo horiek kokatzen diren kultura-testuinguruak desagertzea".

Erronka horiei aurre egiteko, garaien kontserbazio materiala bermatzeaz eta lanbide tradizionalak babesteaz arduratuko da dekretu berria.  Adierazpen honen bidez, garaien arkitekturaz gain, beren nortasuna eta memoria kolektiboa zaindu nahi da.

Kultura Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa Nekazaritza Abeltzaintza Gizartea

