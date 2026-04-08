8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano también en Euskal Herria

La víctima, una mujer de 38 años, permanece ingresada en la UCI. Fue agredida con un arma blanca el pasado lunes en su domicilio de la localidad vizcaína y tuvo que ser trasladada en helicóptero al Hospital de Cruces. Además, una de las hijas de la pareja también resultó herida, con pronóstico leve, al intentar defender a su madre.