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8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano también en Euskal Herria

Apirilak 8, Ijito Herriaren Nazioarteko Eguna Euskal Herrian
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Apirilak 8, Ijito Herriaren Nazioarteko Eguna Euskal Herrian
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Agencias | EITB

Última actualización

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, cada año se llevan a cabo diversas iniciativas y eventos en diferentes localidades de Euskal Herria. En el barrio de Otxarkoaga de Bilbao se ha estrenado el primer banco urbano de la CAV con la pintura de la bandera romaní.

Otxarkoaga Bilbao Pamplona Sociedad

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