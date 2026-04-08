8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano también en Euskal Herria
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, cada año se llevan a cabo diversas iniciativas y eventos en diferentes localidades de Euskal Herria. En el barrio de Otxarkoaga de Bilbao se ha estrenado el primer banco urbano de la CAV con la pintura de la bandera romaní.
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La víctima, una mujer de 38 años, permanece ingresada en la UCI. Fue agredida con un arma blanca el pasado lunes en su domicilio de la localidad vizcaína y tuvo que ser trasladada en helicóptero al Hospital de Cruces. Además, una de las hijas de la pareja también resultó herida, con pronóstico leve, al intentar defender a su madre.
Nace HaurSare, la red integral de Osakidetza de atención a la cronicidad compleja y cuidados paliativos pediátricos
El objetivo es dar una respuesta más ordenada, equitativa y eficaz a esta realidad, en un "continuo asistencial" que se adapte a la fase de la enfermedad y al nivel de complejidad de cada menor. Para ello se contará con equipos multidisciplinares formados por pediatras, enfermeras especialistas en pediatría, trabajadores sociales y psicólogos/as, que ofrecerán asistencia 24/7.
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