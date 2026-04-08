Cinco detenidos en Bizkaia cuando iban a entregar un cargamento de casi 300 kilos de speed
La Policía Nacional ha detenido en diferentes localidades de Bizkaia a cinco personas cuando presuntamente iban a hacer la entrega de un cargamento de casi 300 kilogramos de sulfato de anfetamina (speed) de alta calidad, una de las mayores cantidades de esta sustancia aprehendidas en España.
La operación, dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga, se llevó a cabo el mes pasado cuando agentes de este cuerpo interceptaron en Mungia (Bizkaia) un cargamento de 287 kilos de speed que los investigados pretendían suministrar a terceros.
En esta intervención, llevada a cabo con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones (GEO), se procedió al arresto de tres personas, según ha informado este miércoles el Ministerio del Interior.
Posteriormente, se solicitó a la autoridad judicial permiso para entrar y registrar cuatro inmuebles -domicilios de los investigados en Bilbao y Galdakao-, donde se hallaron otros 6,5 kilos de sulfato de anfetamina, 300 gramos de cocaína y 700 gramos de hachís dispuestos para su venta, además de diversas cantidades de euros y dólares americanos en efectivo.
Al día siguiente fueron localizadas y detenidas otras dos personas relacionadas con el transporte de la droga que habían logrado evadir la actuación policial del día anterior.
Por el momento se han bloqueado de manera preventiva tres bienes inmuebles y cinco bienes muebles de los investigados, además todas sus cuentas bancarias.
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