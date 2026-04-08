Detienen en San Sebastián al presunto autor de una agresión sexual a una mujer
El arrestado, de 33 años, abordó a la víctima en la calle, la introdujo por la fuerza en el acceso a un parking y consumó la agresión.
La Ertzaintza ha detenido en Donostia/San Sebastián a un hombre, de 33 años, acusado de un presunto delito de agresión sexual. La detención se llevó a efecto el martes y fue resultado de una investigación por una denuncia interpuesta por la víctima la pasada semana.
El pasado 31 de marzo, una mujer de 40 años denunció ante la Ertzaintza haber sido víctima de una agresión sexual durante esa madrugada en la capital donostiarra.
Inmovilizó a la víctima
La mujer relató que había sido abordada en la calle por un desconocido, quien habría insistido en acompañarla. Ante la negativa de la mujer a acceder a sus requerimientos, el desconocido la introdujo por la fuerza en el acceso a un parking, logrando inmovilizarla y consumando allí la agresión.
Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la Ertzaintza puso de inmediato en marcha una investigación que permitió identificar al presunto autor de la agresión sexual, un hombre de 33 años.
Una vez realizadas las comprobaciones necesarias, en la mañana del martes se procedió a la detención del sospechoso, acusado de un presunto delito de agresión sexual.
El arrestado fue trasladado a dependencias policiales con el fin de llevar a cabo las diligencias necesarias para, una vez finalizadas estas, ser presentado ante la Autoridad Judicial.
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