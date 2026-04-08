Gizon bat atxilotu dute Donostian, emakume bati sexu-erasoa egitea leporatuta

Atxilotuak 33 ditu eta, egozten zaionaren arabera, emakumea indarrez eraman zuen parking bateko sarrerara. Han, immobilizatzea lortu eta erasoa egin zion.

Ertzaintzaren auto baten artxibo-irudia. Argazkia: Europa Press

EITB

Ertzaintzak 33 urteko gizon bat atxilotu du Donostian, sexu-eraso delitu bat egitea egotzita. Atxiloketa asteartean egin zen, eta aurreko astean biktimak jarritako salaketaren ondoriozko ikerketaren emaitza izan da.

Martxoaren 31n, 40 urteko emakume batek Ertzaintzaren aurrean salatu zuen goizalde hartan, Donostian, sexu-eraso baten biktima izan zela.

Biktima immobilizatu egin zuen

Emakumeak azaldu zuen ezezagun batek kalean geldiarazi zuela eta berarekin joateko tematu zela. Emakumeak uko egin zionean, gizonak indarrez parking bateko sarrerara eraman zuen. Han, immobilizatzea lortu eta eraso egi zion.

Gertatutakoa jakin bezain laster, Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen, eta, horri esker, ustezko erasotzailea identifikatu zuten, 33 urteko gizona.

Beharrezko egiaztapenak egin ondoren, astearte goizean susmagarria atxilotu zuten, ustezko sexu-eraso delitu bat egotzita.

Atxilotua polizia-etxe batera eraman zuten beharrezko izapideak egiteko, eta horiek amaitutakoan, Agintaritza Judizialaren aurrera joan beharko du.

