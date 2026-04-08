El Gobierno Español aprobará en mayo la ley que prohíbe las redes a menores de 16 años

El Consejo de Ministros aprobará el próximo mes de mayo, el proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, según ha avanzado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional, en el Congreso.

La ley, vigente desde 1982, será modificada con importantes novedades. Entre ellas, se elevará a 16 años la edad mínima para acceder a las redes sociales y se incorporarán nuevas medidas para proteger a las víctimas ante el auge del fenómeno del 'True crime'.

Entre otras novedades, según ha explicado, la norma eleva de 14 a 16 años la edad para prestar consentimiento para estar en redes sociales; o la prohibición del uso de la inteligencia artificial con fines publicitarios o comerciales utilizando la voz o la imagen de cualquier persona que no lo haya autorizado.

Además, ha asegurado que la nueva ley protegerá a las víctimas de delitos frente a los denominados 'True crimes'. El 'True crime' es un género narrativo de no ficción que examina, investiga y detalla crímenes verdaderos, como asesinatos o desapariciones, a través de libros, documentales, podcasts, series y películas.