SARE SOZIALAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainiako Gobernuak maiatzean onartuko du 16 urtetik beherakoei sareak debekatzeko legea

Sare sozialetan sartzeko gutxieneko adina, eta sare sozialen edukietan ateratzeko gutxieneko adina 16 urtera igoko da.

El Gobierno Español aprobará en mayo la ley que prohíbe las redes a menores de 16 años y el 'true crime'
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ministroen Kontseiluak datorren maiatzean onartuko du Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako Eskubidearen Babes Zibilerako Lege Organikoaren proiektua, Felix Bolaños Presidentzia, Justizia eta Gorteekiko Harremanetarako ministroak asteazken honetan Kongresuan egindako agerraldian aurreratu duenez.

Legea, 1982tik indarrean dagoena, aldatu egingo da, berrikuntza garrantzitsuekin. Horien artean, 16 urtera igoko da sare sozialetan sartzeko gutxieneko adina, eta neurri berriak ezarriko dira 'True crime' fenomenoaren gorakadaren aurrean biktimak babesteko.

Azaldu duenez, beste berritasun batzuen artean, arauak sare sozialen edukietan agertzeko baimena emateko adina 14 urtetik 16 urtera igotzen du; edo adimen artifiziala publizitaterako edo merkataritzarako erabiltzea eta horretarako baimena eman ez duen edozein pertsonaren ahotsa edo irudia erabiltzea debekatuko du.

Gainera, lege berriak  'True crimes' ezagunen aurrean delituen biktimak babestuko dituela ziurtatu du. 'True crime' ez fikziozko genero narratiboa da, eta benetako krimenak aztertu, ikertu eta zehazten dituena, hala nola hilketak edo desagertzeak, liburuen, dokumentalen, podcasten, telesailen eta filmen bidez.

 

Espainiako gobernua Sare Sozialak TikTok Instagram Ministroen Kontseilua Umeak Gizartea

BERRIZ (BIZKAIA), 07/04/2026.-Cientos de personas han tomado parte esta tarde en Berriz en la protesta convocada por el movimiento feminista tras el apuñalamiento sufrido ayer lunes por una mujer a manos de su pareja en una vivienda de la localidad. La víctima, de 38 años, fue agredida con un arma blanca y tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital de Cruces en Barakaldo, mientras que una de las hijas de la pareja también resultó herida, de pronóstico más leve, al tratar de defender a su madre. EFE/ Jon Garai
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Berrizen emaztea labankadaz larri zauritzeagatik atxilotutako gizonak polizia-etxean jarraitzen du, epailearen aurrean deklaratzeko zain

Biktimak, 38 urteko emakumeak, zainketa intentsiboetako unitatean jarraitzen du. Arma zuriz eraso egin zion bikotekideak, familiak duen etxebizitzan bertan, eta lau seme-alaben aurrean. Emakumea Gurutzetako Ospitalera eraman zuten zauri larriekin, helikopteroz. Halaber, biktimaren alabetako bat, 15 urteko adingabea, arin zauritu zuen aitak.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X