Euskadi cierra la Semana Santa con menos tráfico del previsto y sin víctimas mortales en carretera
Euskadi ha cerrado la Semana Santa de 2026 con un volumen de tráfico ligeramente inferior al previsto y sin personas fallecidas en las carreteras vascas. Durante el operativo especial se registró una media de 534 000 desplazamientos de entrada y otros tantos de salida, lo que supone un descenso cercano al 0,2 % respecto al mismo periodo del año pasado. Según los datos facilitados por el Gobierno Vasco, las precipitaciones registradas durante el miércoles 1 y el Jueves Santo 2 de abril, jornadas clave de la operación salida, condicionaron la movilidad y frenaron parte de los desplazamientos inicialmente previstos.
En contraste, el tráfico transfronterizo experimentó un notable incremento. El paso por Biriatou registró un aumento del 6,4 % en comparación con la Semana Santa de 2025, un dato que supera ampliamente las previsiones iniciales y que se atribuye a las temperaturas veraniegas registradas entre el sábado 4 de abril y el Lunes de Pascua. En cuanto a los accesos a las capitales vascas, Bilbao anotó un descenso del 4 % en entradas, mientras que Donostia aumentó un 2 % y Vitoria-Gasteiz mantuvo cifras similares a las del ejercicio anterior.
La Semana Santa también deja una mejora significativa en materia de seguridad vial. Entre el 1 y el 6 de abril se contabilizaron 78 accidentes de tráfico en Euskadi, sin víctimas mortales y con cinco personas heridas graves. Esta cifra representa un descenso del 29 % de la accidentalidad respecto a 2025, cuando se registraron 110 siniestros. Desde el Departamento de Seguridad destacan la evolución positiva de los datos y la ausencia de fallecidos durante todo el dispositivo especial.
Los principales problemas de tráfico se concentraron en los puntos habituales de la red viaria, aunque con retenciones inferiores a las de 2025. En Bizkaia, las mayores congestiones se produjeron el sábado 4 de abril en la A-8 en dirección a Cantabria, con hasta 9 kilómetros de retenciones. En Gipuzkoa, destacaron las colas de hasta 6 kilómetros en Biriatou durante el Jueves Santo y las retenciones de 7 kilómetros en la A-15 a la altura de Elduain el Lunes de Pascua. En Araba, el nudo de Armiñón volvió a concentrar tráfico intenso en la operación salida, con hasta 3 kilómetros de retenciones, aunque sin incidencias destacables durante el retorno gracias al operativo especial de señalización desplegado en la zona.
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