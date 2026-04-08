Euskadik aurreikusi baino zirkulazio gutxiagorekin eta errepideetan hildakorik izan gabe itxi du Aste Santua
2025eko datuekin alderatuta, % 0,2 jaitsi dira joan-etorriak EAEn, eta % 29 murriztu da istripuen kopurua. Apirilaren 1etik 6ra bitartean 78 trafiko-istripu zenbatu dituzte.
Euskadik 2026ko Aste Santuko trafiko operazioa aurreikusi baino zertxobait zirkulazio bolumen txikiagoarekin eta hildakorik gabe itxi du. Operatibo berezian, batez beste, 534.000 joan-etorri egin ziren sarrera-irteeretan, hau da, % 0,2 inguru egin zuen behera iazko epe berarekin alderatuta. Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, apirilaren 1ean (asteazkena) eta 2an (ostegun santua) izandako prezipitazioek mugikortasuna baldintzatu zuten, eta hasieran aurreikusitako joan-etorrien zati bat geldiarazi zuten.
Aldiz, mugaz gaindiko trafikoak gorakada nabarmena izan du. Biriatuko pasabideak % 6,4ko igoera izan zuen 2025eko Aste Santuarekin alderatuta. Datu horrek nabarmen gainditzen ditu hasierako aurreikuspenak, eta apirilaren 4tik (larunbata) Pazko Astelehenera arte erregistratutako udako tenperaturei egozten zaie. EAEko hiriburuetarako sarbideei dagokienez, Bilbok % 4ko jaitsiera izan zuen sarreretan; Donostiak, berriz, % 2ko igoera izan zuen, eta Gasteizek aurreko ekitaldikoen antzeko zifrak mantendu zituen.
Aste Santuak ere hobekuntza nabarmena utzi du bide-segurtasunari dagokionez. Apirilaren 1etik 6ra bitartean 78 trafiko-istripu zenbatu ziren Euskadin, hildakorik gabe eta bost pertsona larri zaurituta. Zifra horrek % 29ko jaitsiera adierazten du istripu-tasan, 2025ekoarekin alderatuta; orduan, 110 ezbehar erregistratu baitziren. Segurtasun Sailak nabarmendu duenez, datuen bilakaera positiboa izan da, eta hildakorik ez da izan dispositibo berezi osoan.
Zirkulazio-arazo nagusiak bide-sareko ohiko puntuetan pilatu ziren, baina 2025eko auto-ilarak baino txikiagoak izan ziren. Bizkaian, pilaketa handienak apirilaren 4an gertatu ziren, A-8 autobidean, Kantabriarako noranzkoan, eta 9 kilometroko auto-ilarak sortu ziren. Gipuzkoan, nabarmentzekoak dira Ostegun Santuan Biriatuko 6 kilometrorainoko auto-ilarak, eta Pazko Astelehenean A-15ean, Elduain parean, 7 kilometrorainoko auto-ilarak. Araban, Armiñongo korapiloan trafiko handia pilatu zen berriro irteera operazioan, 3 kilometrorainoko auto-ilarekin, baina itzuleran ez zen aparteko gorabeherarik izan, inguruan zabaldutako seinaleztapen operazio bereziari esker.
