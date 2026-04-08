Crimen machista en Basauri
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El juez de Instancia deja en manos de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer el caso del crimen machista de Basauri

El magistrado del Tribunal de Instancia de Bilbao considera que se cumplen las condiciones para que los Juzgados de Violencia sobre la mujer asuman la instrucción, es decir, que existan hechos, en principio, constitutivos de delito de homicidio y que se hayan dado contra una mujer que ha mantenido con el investigado una relación de pareja.

Asesinato machista en El Kalero (Basauri)
Edificio donde vive la víctima.
Euskaraz irakurri: Basauriko hilketa matxistaren kasua Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko Epaitegien esku utzi du instantziako epaileak
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EITB

Última actualización

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao ha dejado en manos de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer la instrucción de la causa por la muerte de una mujer de 44 años el pasado miércoles en Basauri, al considerar que se puede tratar de un homicidio en el contexto de la violencia de género.

El magistrado considera se cumplen los dos preceptos para que dichos juzgados asuman la instrucción en adelante: por una parte, que "los hechos son, en principio, constitutivos de un delito de homicidio", y, por otra, que "se han cometido contra una mujer que ha mantenido con el investigado una relación de pareja".

El auto, fechado el 7 de abril, no es firme y contra él cabe interponer recurso. 

El Juzgado de Guardia de Bilbao decretó el sábado la libertad provisional del hombre detenido este viernes por su presunta implicación en la muerte de su pareja en Basauri. 

Además de retirarle el pasaporte, decretó, eso sí, la obligación de comparecer todos los días ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao hasta terminar las diligencias pertinentes. 

Asesinatos Violencia machista Víctimas de violencia machista Basauri Sociedad

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