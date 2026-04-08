BASAURIKO KRIMEN MATXISTA

Basauriko hilketa matxistaren kasua Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko Epaitegien esku utzi du Instantziako epaileak

Bilboko Instantzia Auzitegiko magistratuaren ustez, Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko Epaitegiek instrukzioa beren gain hartzeko bi baldintzak betetzen dira, hau da, "homizidio delitu izan daitezkeen gertaerak" egotea eta horiek "ikertuarekin bikote-harremana izan duen emakume baten aurka gertatu" izana.

Asesinato machista en El Kalero (Basauri)

Biktima bizi zen eraikina.

EITB

Bilboko Instantziako Auzitegiko Instrukzio Atalak Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko Epaitegien esku utzi du joan den asteazkenean Basaurin 44 urteko emakume baten heriotzaren auziaren instrukzioa, genero-indarkeriako testuinguruan izandako hilketa izan daitekeela iritzita.

Autoa, apirilaren 7koa, ez da irmoa, eta haren aurka errekurtsoa aurkez daiteke.

Bilboko Guardiako Epaitegiak behin-behinean aske uztea erabaki zuen larunbatean Basaurin bikotekidearen heriotzarekin zerikusia zuelakoan ostiralean atxilotutako gizona.

Hori bai, egunero Bilboko Instantziako Auzitegiko Instrukzioko 9 zenbakiko Sekzioaren aurrean agertu beharra du, derrigor, eginbideak amaitu bitartean, eta pasaportea kendu zion.

BERRIZ (BIZKAIA), 07/04/2026.-Cientos de personas han tomado parte esta tarde en Berriz en la protesta convocada por el movimiento feminista tras el apuñalamiento sufrido ayer lunes por una mujer a manos de su pareja en una vivienda de la localidad. La víctima, de 38 años, fue agredida con un arma blanca y tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital de Cruces en Barakaldo, mientras que una de las hijas de la pareja también resultó herida, de pronóstico más leve, al tratar de defender a su madre. EFE/ Jon Garai
Berrizen emaztea labankadaz larri zauritzeagatik atxilotutako gizonak polizia-etxean jarraitzen du, epailearen aurrean deklaratzeko zain

Biktimak, 38 urteko emakumeak, zainketa intentsiboetako unitatean jarraitzen du. Arma zuriz eraso egin zion bikotekideak, familiak duen etxebizitzan bertan, eta lau seme-alaben aurrean. Emakumea Gurutzetako Ospitalera eraman zuten zauri larriekin, helikopteroz. Halaber, biktimaren alabetako bat, 15 urteko adingabea, arin zauritu zuen aitak.

