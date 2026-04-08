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Juzgan en Gipuzkoa a un hombre acusado de intentar matar a otro en Errenteria y amenazarle de muerte en el hospital

La Fiscalía pide diez años de prisión para el procesado por apuñalar presuntamente a la víctima y advertirle después de que le “cortaría el cuello” si denunciaba.
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 02/03/2026.- Comienza este lunes en la Audiencia de Gipuzkoa el juicio contra dos adultos acusados de intentar matar a un menor a la salida de un centro educativo de San Sebastián. EFE/Juan Herrero.
Euskaraz irakurri: Gizon bat epaitu dute Gipuzkoan, Errenterian beste bat hiltzen saiatzea eta ospitalean mehatxu egitea egotzita
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Agencias | EITB

Última actualización

La Audiencia de Gipuzkoa juzgará este mes a un hombre acusado de intentar matar a otro varón en Errenteria y de amenazarle posteriormente mientras se recuperaba en el Hospital Donostia para que no denunciara la agresión. La Fiscalía solicita para el procesado una pena total de diez años de prisión por un delito de tentativa de homicidio y otro contra la administración de justicia.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los hechos ocurrieron sobre las 00:20 horas del 24 de septiembre de 2024, cuando acusado y víctima coincidieron en la calle e iniciaron una discusión motivada por desavenencias previas. Durante el altercado, el encausado habría atacado al otro hombre con un objeto afilado, causándole varias heridas en el tórax y en un antebrazo con la presunta intención de acabar con su vida, antes de huir del lugar.

La víctima fue trasladada al Hospital Universitario Donostia, donde quedó ingresada y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, ya que las lesiones comprometían su vida. Horas después, según la Fiscalía, el herido recibió varias llamadas del acusado en las que le pidió que no denunciara los hechos y le amenazó con “cortarle el cuello” si lo hacía. 

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público reclama seis años de libertad vigilada, una orden de alejamiento durante ese mismo periodo, una multa de 6000 euros y una indemnización de 5623 euros para la víctima.

Gipuzkoa Juicios Sociedad

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