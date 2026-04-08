Gizon bat epaituko dute Gipuzkoan, Errenterian beste bat hiltzen saiatzea eta ospitalean hiltzeko mehatxua egitea egotzita
Gipuzkoako Auzitegiak gizon bat epaituko du hilabete honetan, Errenterian beste gizon bat hiltzen saiatzea eta, ondoren, Donostia Ospitalean osatzen ari zela mehatxu egitea egotzita, erasoa salatu ez zezan. Fiskaltzak hamar urteko espetxe-zigorra eskatu du auzipetuarentzat, giza hilketa saiakera eta justizia administrazioaren aurkako delitua egotzita.
Ministerio Publikoaren behin-behineko akusazioaren idazkiaren arabera, gertakariak 2024ko irailaren 24ko 00:20 aldera izan ziren. Akusatua eta biktima kalean elkartu ziren, eta eztabaida bat hasi zuten, aurrez izandako desadostasunengatik. Liskarrak iraun zuen bitartean, auzipetuak beste gizonari eraso egin zion objektu zorrotz batekin, eta hainbat zauri eragin zizkion toraxean eta besaurrean.
Biktima Donostia Unibertsitate Ospitalera eraman zuten, eta bertan ingresatuta geratu zen. Ebakuntza kirurgikoa egin behar izan zioten, lesioek bere bizitza arriskuan jartzen baitzuten. Ordu batzuk geroago, Fiskaltzaren arabera, zaurituak akusatuaren hainbat dei jaso zituen, gertaerak ez salatzeko, eta mehatxu egin zion "lepoa moztuko" ziola hala eginez gero.
Espetxe zigorraz gain, Ministerio Publikoak sei urteko zaintzapeko askatasuna, urruntzeko agindua, 6.000 euroko isuna eta biktimarentzat 5.623 euroko kalte-ordaina eskatzen ditu.
