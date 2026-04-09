Investigación médica
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Euskadi impulsa el primer proyecto con tecnología cuántica que investigará nuevos tratamientos contra el alzhéimer

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco lidera una innovadora investigación que utilizará el superordenador cuántico IBM Quantum para identificar nuevas dianas terapéuticas frente al alzhéimer, en colaboración con Basque Quantum, Biobizkaia, Osakidetza e IBM Cleveland Clinic.
Euskadi impulsa el primer proyecto con tecnología cuántica que investigará nuevos tratamientos contra el alzheimer
Imagen del grupo de investigación pionero que usará tecnología cuántica para investigar el alzhéimer. Foto: Irekia
Euskaraz irakurri: Euskadik alzheimerraren aurkako tratamendu berriak ikertuko dituen teknologia kuantikoko lehen proiektua bultzatu du
author image

EITB

Última actualización

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha puesto en marcha el primer proyecto de investigación sanitaria en Euskadi que aplicará computación cuántica con el objetivo de buscar nuevos tratamientos contra la enfermedad de Alzheimer.

La iniciativa utilizará el ordenador IBM Quantum instalado en Donostia-San Sebastián, una infraestructura de vanguardia con capacidad para analizar grandes volúmenes de datos biológicos de alta complejidad.

El proyecto se centra en identificar nuevas dianas terapéuticas, fundamentales para el desarrollo de futuros fármacos, mediante algoritmos cuánticos diseñados específicamente por el equipo investigador de Biobizkaia. Estas hipótesis se validarán en organoides cerebrales —modelos de tejido generados a partir de células de pacientes— que permitirán avanzar hacia tratamientos personalizados.

La investigación se enmarca en una alianza estratégica internacional entre Basque Quantum, el Departamento de Salud, Osakidetza y IBM Cleveland Clinic, posicionando a Euskadi como referente en biomedicina avanzada. Además, el enfoque combina tecnología y biología en un sistema de mejora continua que podría extenderse a otras enfermedades en el futuro.

Con esta apuesta, el Gobierno Vasco busca reforzar su estrategia de medicina personalizada y desarrollo de fármacos de precisión, consolidando un ecosistema de I+D+i competitivo y orientado a los grandes retos sanitarios.

Gipuzkoa tendrá en 2026 un servicio pionero en Europa para atención temprana del alzhéimer
Enfermedad de Alzheimer Enfermedades Gobierno Vasco Sociedad

Te puede interesar

El Comité de Árbitros de Bizkaia volverá a designar árbitros para los clubes Basauri Bea y Portugalete
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Comité de Árbitros de Bizkaia volverá a designar árbitros para los clubes Basauri Bea y Portugalete

En una nota, el Comité asegura que da "por reconducida la situación" ya que los clubes se han comprometido a "adoptar medidas para que no se repitan ataques a los colegiados", por lo que volverán a designarles árbitros para la próxima jornada. No obstante, para el tercer equipo implicado, el Karabigane de Berango se mantiene el veto, dado que este club no se habría puesto en contacto con los árbitros.
HaurSare se ha presentado este miércoles en una comparecencia en Bilbao en la que han participado el consejero de Salud, Alberto Martínez, la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la responsable de Pediatría del servicio vasco de Salud, Iratxe Salcedo.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Nace HaurSare, la red integral de Osakidetza de atención a la cronicidad compleja y cuidados paliativos pediátricos

El objetivo es dar una respuesta más ordenada, equitativa y eficaz a esta realidad, en un "continuo asistencial" que se adapte a la fase de la enfermedad y al nivel de complejidad de cada menor. Para ello se contará con equipos multidisciplinares formados por pediatras, enfermeras especialistas en pediatría, trabajadores sociales y psicólogos/as, que ofrecerán asistencia 24/7.
Cargar más
Publicidad
X