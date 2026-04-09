Euskadi impulsa el primer proyecto con tecnología cuántica que investigará nuevos tratamientos contra el alzhéimer
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha puesto en marcha el primer proyecto de investigación sanitaria en Euskadi que aplicará computación cuántica con el objetivo de buscar nuevos tratamientos contra la enfermedad de Alzheimer.
La iniciativa utilizará el ordenador IBM Quantum instalado en Donostia-San Sebastián, una infraestructura de vanguardia con capacidad para analizar grandes volúmenes de datos biológicos de alta complejidad.
El proyecto se centra en identificar nuevas dianas terapéuticas, fundamentales para el desarrollo de futuros fármacos, mediante algoritmos cuánticos diseñados específicamente por el equipo investigador de Biobizkaia. Estas hipótesis se validarán en organoides cerebrales —modelos de tejido generados a partir de células de pacientes— que permitirán avanzar hacia tratamientos personalizados.
La investigación se enmarca en una alianza estratégica internacional entre Basque Quantum, el Departamento de Salud, Osakidetza y IBM Cleveland Clinic, posicionando a Euskadi como referente en biomedicina avanzada. Además, el enfoque combina tecnología y biología en un sistema de mejora continua que podría extenderse a otras enfermedades en el futuro.
Con esta apuesta, el Gobierno Vasco busca reforzar su estrategia de medicina personalizada y desarrollo de fármacos de precisión, consolidando un ecosistema de I+D+i competitivo y orientado a los grandes retos sanitarios.
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