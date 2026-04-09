Ikerketa medikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Alzheimerraren aurkako tratamendu berriak ikertuko dituen teknologia kuantikoko lehen proiektua bultzatu du Euskadik

Alzheimerrari aurre egiteko jomuga terapeutiko berriak identifikatzen lagunduko du IBM Quantum superordenagailu kuantikoak. Ikerketa berritzaile horren buru Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila da, Basque Quantum, Biobizkaia, Osakidetza eta IBM Cleveland Clinic erakundeekin lankidetzan.

Euskadi impulsa el primer proyecto con tecnología cuántica que investigará nuevos tratamientos contra el alzheimer
Alzheimerra ikertzeko teknologia kuantikoa erabiliko duen ikerketa-talde aitzindariaren irudia. Argazkia: Irekia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Konputazio kuantikoa aplikatuko duen lehen osasun-ikerketa proiektua abiatu du Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, Alzheimer gaixotasunaren aurkako tratamendu berriak bilatzeko helburuarekin.

Proiektuak Donostian instalatutako IBM Quantum ordenagailua erabiliko du, konplexutasun handiko datu biologikoen bolumen handiak aztertzeko ahalmena duen abangoardiako azpiegitura, alegia. 

Biobizkaiko ikertzaile-taldeak berariaz diseinatutako algoritmo kuantikoen bidez etorkizuneko farmakoak garatzeko funtsezkoak izango diren jomuga terapeutiko berriak identifikatzean datza proiektua. Hipotesi horiek garuneko organoideetan testatu eta baliozkotuko dira —pazienteen zeluletatik sortutako ehun-ereduen bidez—, tratamendu pertsonalizatuetarantz aurrera egiteko.

Ikerketa Basque Quantum, Osasun Saila, Osakidetza eta IBM Cleveland Clinic erakundeen arteko nazioarteko aliantza estrategiko baten barruan kokatzen da, Euskadi biomedikuntza aurreratuan erreferente izan dadin. Gainera, ikuspegiak teknologia eta biologia konbinatzen ditu etengabeko hobekuntzako sistema batean, eta etorkizunean beste gaixotasun batzuekin erabili ahal izango da.

Apustu horren bidez, Eusko Jaurlaritzak medikuntza pertsonalizatuaren estrategia indartu nahi du, baita doitasunezko farmakoen garapena ere, I+G+Bko ekosistema lehiakorra sendotuz, osasun-erronka handietara bideratuta.

Alzheimer gaitza Gaixotasunak Eusko Jaurlaritza Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
X