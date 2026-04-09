Una joven de 19 años denuncia una agresión sexual en Santurtzi

Una joven de 19 años presentó el lunes ante la Ertzaintza una denuncia por una agresión sexual sufrida recientemente en la localidad de Santurtzi. Ese mismo día, las fuerzas policiales detuvieron al presunto agresor, un hombre de 30 años. Tras pasar a disposición judicial, el varón quedó en libertad a la espera de la decisión del juez sobre posibles medidas cautelares.

El Ayuntamiento de Santurtzi ha convocado una concentración este viernes a las 12:00 horas frente al Consistorio, como muestra de rechazo ante cualquier forma de violencia machista. El Consistorio ha reiterado la importancia de mantener la prudencia y el respeto en la difusión de información sobre los hechos y las personas implicadas, especialmente en lo que respecta a la posible víctima.