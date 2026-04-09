19 urteko neska batek sexu-erasoa salatu du, Santurtzin

30 urteko ustezko erasotzailea atxilotu zuen Ertzaintzak eta ondoren aske utzi zuen epaileak. Udalak elkarretaratzea deitu du ostiral honetarako, 12:00etan.

EITB

19 urteko neska batek salaketa jarri zuen astelehenean Ertzaintzan, duela gutxi, Santurtzin, izandako sexu-eraso batengatik. Egun horretan bertan, ertzainek ustezko erasotzailea atxilotu zuten, 30 urteko gizon bat. Epailearen aurretik igaro ondoren, gizona aske utzi zuten, epaileak kautelazko neurriei buruz zer erabaki hartuko zuen zain.

Santurtziko Udalak elkarretaratzea deitu du ostiral honetarako, 12:00etan, Udalaren aurrean, edozein indarkeria matxista mota gaitzesteko. Udalak adierazi du garrantzitsua dela zuhur eta errespetuz jokatzea gertakariei eta inplikatutako pertsonei buruzko informazioa zabaltzean, bereziki biktimari dagokionez.

