Incendio
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Un aparatoso incendio en una papelera provoca presencia de ceniza en Iurreta y Durango

El fuego, que ha comenzado en el exterior de la papelera Smurfit Kappa, no ha provocado heridos. Los bomberos trabajan en la extinción desde la carretera N-634, por lo que está cortada en ambas direcciones.

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Euskaraz irakurri: N-634 errepidea, itxita Iurretako paper-fabrika batean piztutako sute baten ondorioz
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EITB

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Un gran incendio declarado en un polígono industrial de Iurreta (Bizkaia) ha obligado a cortar la carretera N-634, en el punto kilométrico 84, en ambos sentidos, y ha provocado la presencia de ceniza en el aire en las poblaciones cercanas.

El fuego ha comenzado sobre las 17:30 entre el material almacenado fuera de la nave industrial, en la papelera Smurfit Kappa, ubicada en el barrio de Arriandi, y se ha extendido a otras zonas con rapidez. Ha habido momentos de tensión, pues al lado hay un depósito de gas, pero el fuego no ha causado heridos. Con el gas cortado, la situación ya no supone ningún riesgo.

La Ertzaintza está regulando el tráfico en la zona mientras varias dotaciones de los bomberos de Bizkaia siguen trabajando en las tareas de extinción del fuego, tanto desde la carretera como desde el interior de la empresa.

La ceniza provocada por el incendio se ha visto tanto en las poblaciones cercanas. El Ayuntamiento de Durango ha aclarado que las partículas en el aire, al tratarse de papel quemado, no suponen un problema para la salud.

Presencia de ceniza del incendio en un banco en Durango. Presencia de ceniza del incendio en un bando en Durango.
Tráfico Incendios Iurreta Sociedad

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