Sutea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Industriagune batean piztutako sute handi batek Iurretan eta Durangon errautsa egotea eragin du

Ez da inor zauritu Smurfit Kappa enpresaren kanpoaldean piztutako sutean. Suhiltzaileak N-634 errepidetik ari dira sua itzaltzeko lanetan, eta bi noranzkoetan itxita dago.

18:00 - 20:00
Sutea Iurretan. Argazkia: Trafiko Zuzendaritza
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sute handia piztu da Iurretako industriagune batean. Ondorioz, N-634 errepidea itxi behar izan dute, 84. kilometroan, bi noranzkoetan. Gainera, udalerrian eta Durangon errautsa egotea eragin du.

Sua 17:30 inguruan piztu da Arriandi auzoan dagoen Smurfit Kappa paper-fabrikan, kanpoaldean bildutako materialaren artean, eta sugarrak azkar hedatu dira beste inguruetara. Tentsio handiko momenduak izan dira, ondoan gas deposito bat dagoelako, baina ez da inor zauritu. Gasa moztu dutenez, dagoeneko ez dago arriskurik.

Ertzaintza inguruko trafikoa gidatzen ari da, eta Bizkaiko suhiltzaileetako zenbait taldek sua itzaltzeko lanean jarraitzen dute, errepidetik eta enpresa barrutik.

Trafikoa Suteak Iurreta Gizartea

Publizitatea
X