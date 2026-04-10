Cuatro personas atendidas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Durango

Un incendio registrado en la madrugada de este viernes en una vivienda de Durango (Bizkaia) ha provocado que las cuatro personas que se encontraban en el interior hayan sido atendidas por inhalación de humo, una de ellas menor de edad, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El fuego ha comenzado pasadas las 01:00 horas de este viernes, cuando según las mismas fuentes una vela ha caído sobre una alfombra del inmueble, situado en un quinto piso de la Avenida Askatasuna.

La abundante humareda ha provocado que las cuatro personas afectadas hayan sido atendidas en el lugar por los servicios sanitarios, tras lo que han sido trasladadas al Hospital de Galdakao.

Los bomberos han sofocado el fuego sin que se hayan producido más daños personales ni haya habido una afección relevante al resto del edificio, han precisado.