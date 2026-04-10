INCENDIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cuatro personas atendidas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Durango

El fuego, que ya ha sido sofocado, ha comenzado pasadas las 01: 00 horas de este viernes en una vivienda situada en un quinto piso de la Avenida Askatasuna. Las cuatro personas, una de ellas menor de edad, han sido trasladados al Hospital de Galdakao.
Euskaraz irakurri: Lau pertsona artatu dituzte Durangoko etxebizitza batean izandako sutean kea arnasteagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un incendio registrado en la madrugada de este viernes en una vivienda de Durango (Bizkaia) ha provocado que las cuatro personas que se encontraban en el interior hayan sido atendidas por inhalación de humo, una de ellas menor de edad, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

El fuego ha comenzado pasadas las 01:00 horas de este viernes, cuando según las mismas fuentes una vela ha caído sobre una alfombra del inmueble, situado en un quinto piso de la Avenida Askatasuna

La abundante humareda ha provocado que las cuatro personas afectadas hayan sido atendidas en el lugar por los servicios sanitarios, tras lo que han sido trasladadas al Hospital de Galdakao.

Los bomberos han sofocado el fuego sin que se hayan producido más daños personales ni haya habido una afección relevante al resto del edificio, han precisado.

Titulares de Hoy Incendios Durango Bomberos Bizkaia Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las plataformas por una sanidad pública denuncian que el Pacto de Salud no ha solucionado los problemas de Osakidetza

Se han concentrado en las capitales vascas para denunciar los recortes y han pedido al consejero de Sanidad que deje de hablar de mejoría. Las plataformas denuncian que sigue habiendo recortes en las plantillas, listas de espera, violaciones de derechos lingüísticos o falta de psicólogos y han convocado manifestaciones para el 18 de abril.
<img style="float:left;margin:5px;" src="http://10.126.2.21/media/images/2011/12/22/588258/588258_Guernica_thumbnail.jpg"/><br/><strong>'Guernica' Foto : EITB</strong>
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El traslado del 'Guernica', ¿cuestión técnica o política?

¿Trasladar el 'Guernica' de Picasso a Euskadi es un problema técnico o político? EITB ha preguntado a expertos. Ha hablado con el restaurador de arte Luis Beltrán y el crítico de arte Fernando Castro. Ambos coinciden en señalar que el transporte de la obra supone un gran reto técnico, teniendo en cuenta el estado y tamaño del cuadro. En base a eso, para algunos el riesgo de causar daños en la obra es demasiado alto y no merece la pena; para otros, sin embargo, ya se han hecho antes traslados de este tipo y es cuestión de voluntad.

El Comité de Árbitros de Bizkaia volverá a designar árbitros para los clubes Basauri Bea y Portugalete
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Comité de Árbitros de Bizkaia volverá a designar árbitros para los clubes Basauri Bea y Portugalete

En una nota, el Comité asegura que da "por reconducida la situación" ya que los clubes se han comprometido a "adoptar medidas para que no se repitan ataques a los colegiados", por lo que volverán a designarles árbitros para la próxima jornada. No obstante, para el tercer equipo implicado, el Karabigane de Berango se mantiene el veto, dado que este club no se habría puesto en contacto con los árbitros.
Cargar más
Publicidad
X