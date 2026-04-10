Lau pertsona artatu dituzte Durangoko etxebizitza batean izandako sutean kea arnasteagatik
Sutea 01:00a aldera piztu da Askatasun etorbideko eraikin bateko 5. solairuan, eta suhiltzaileek garrak itzaltzea lortu dute. Kea arnastu duten lau bizilagunak, tartean adin txikiko bat, Galdakaoko ospitalera eraman dituzte.
Lau pertsona (hiru heldu eta adin txikiko bat) artatu behar izan dituzte ostiral goizaldean Durangon, etxebizitza batean piztu den sutean kea arnastu dutelako, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Sutea 01:00ean hasi da Askatasun etorbideko etxebizitza batean, Segurtasun Sailaren arabera, kandela bat alfonbra baten gainera erori denean.
Kea arnastu duten bizilagunak bertan artatu dituzte osasun langileek, baina Galdakaoko ospitalera eraman dituzte gero laurak.
Bestalde, suhiltzaileek sua itzali dute, eta sutea izan den 5. solairuko etxebizitzan bakarrik izan dira kalteak.
