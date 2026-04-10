Alcalde de Elorz: "La situación de los afectados por la explosión de gas de Noáin es insostenible"
El caso de la explosión ocurrida en enero de 2025 está en los juzgados, por lo que las aseguradoras no se hacen cargo de los gastos hasta que finalice el proceso. Por lo tanto, muchas familias están pagando la hipoteca de una casa en la que no pueden vivir y un alquiler.
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