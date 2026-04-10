EXPLOSIÓN DE GAS
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Alcalde de Elorz: "La situación de los afectados por la explosión de gas de Noáin es insostenible"

Noain gas leherketan kaltetutako familiak
18:00 - 20:00
Las familias afectadas se han reunido en el ayuntamiento de Elorz. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Noaingo gas-leherketak kaltetutakoen egoera jasanezina dela dio Elortzibarko alkateak
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EITB

Última actualización

El caso de la explosión ocurrida en enero de 2025 está en los juzgados, por lo que las aseguradoras no se hacen cargo de los gastos hasta que finalice el proceso. Por lo tanto, muchas familias están pagando la hipoteca de una casa en la que no pueden vivir y un alquiler. 

Noáin Navarra Gobierno de Navarra Sociedad

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