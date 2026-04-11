La AP-8 se cerrará este domingo en Deba, sentido Bilbao, para talar árboles

La autopista AP-8 se cerrará este domingo a la altura de la localidad guipuzcoana de Deba, en sentido Bilbao, y el tráfico se desviará con un bypass para talar árboles con peligro de caída junto a la vía.



Según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa, el cierre tendrá lugar en el punto kilométrico 56,5, a partir de las 07:00 horas, para proceder a la tala de diversos árboles que presentan riesgo de caída a la vía.



Está previsto que el cierre de la vía se prolongue hasta el mismo domingo, 12 de abril, a las 20:00 horas. Durante ese periodo de tiempo el tráfico sentido Bilbao será desviado a través de un bypass utilizando el carril izquierdo de la plataforma sentido Behobia.