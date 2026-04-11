AP-8 autobidea itxiko dute Deban bihar, zuhaitzak mozteko

07:00etatik 20:00etara egongo da itxita, Bilborako noranzkoan, eta trafikoa bypass baten bidez zuzenduko dute, ezkerreko erreia (Behobiarako bidea) erabilita.

Agentziak | EITB

AP-8 autobidea itxita egongo da bihar, igandea, Deban, Bilbora bidean, eta trafikoa bypass baten bidez zuzenduko dute, bide bazterrean erortzeko arriskuan dauden zenbait zuhaitz mozteko lanak direla eta.

Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi duenez, 56,5 kilometroan itxiko dute autobidea, 07:00etatik aurrera, zuhaitz batzuk mozteko.

Aurreikuspenen arabera, igandeko 20:00ak arte egongo da itxita AP-8a. Tarte horretan, Bilbora bidean, bypass baten bidez bideratuko dute zirkulazioa, autobideko beste bi erreiak (Behobiara bidea) erabilita.

