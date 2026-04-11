El choque entre dos camiones y un turismo en la N-1, entre Andoain y Villabona (Gipuzkoa) y sentido San Sebastián ha obligado a cortar la vía en sentido San Sebastián y uno de los carriles en sentido Vitoria-Gasteiz, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Se registran largas colas en ambos sentidos.

Como consecuencia del impacto, los vehículos pesados han hecho la tijera y han quedado obstaculizando la vía, de manera que la carretera se encuentra totalmente cortada en sentido San Sebastián. Hay retenciones de tres kilómetros.

El siniestro también ha afectado al sentido contrario, ya que está cortado el carril izquierdo en sentido Vitoria-Gasteiz.

Afortunadamente, nadie ha resultado herido.