TRÁFICO
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Cortada la N-1 a su paso por Andoain y en sentido San Sebastián tras un accidente entre dos camiones y un turismo

El suceso ha tenido lugar a las 15:15 horas. Hay retenciones en ambos sentidos, ya que un carril en dirección a Vitoria-Gasteiz también ha sido cortado. Afortunadamente, no se han registrado heridos. 

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ilara luzeak sortu dira N-1 errepidean, Andoain parean, bi kamioik eta auto batek istripua izan dutela eta
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EITB

Última actualización

El choque entre dos camiones y un turismo en la N-1, entre Andoain y Villabona (Gipuzkoa) y sentido San Sebastián ha obligado a cortar la vía en sentido San Sebastián y uno de los carriles en sentido Vitoria-Gasteiz, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Se registran largas colas en ambos sentidos. 

Como consecuencia del impacto, los vehículos pesados han hecho la tijera y han quedado obstaculizando la vía, de manera que la carretera se encuentra totalmente cortada en sentido San Sebastián. Hay retenciones de tres kilómetros. 

El siniestro también ha afectado al sentido contrario, ya que está cortado el carril izquierdo en sentido Vitoria-Gasteiz. 

Afortunadamente, nadie ha resultado herido. 

 

Tráfico N-1 Gipuzkoa Andoain Sociedad

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