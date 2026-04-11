Ilara luzeak sortu dira N-1 errepidean, Andoain parean, eta errepidea itxi dute Donostiara bidean, istripu baten ondorioz

Ezbeharra 15:15ean jazo da. Bi kamioik eta auto batek talka egin, eta kamioiek guraizearena egin dute. Bidea guztiz itxi dute Donostiara bidean, eta errei bat, berriz, Gasteizera bidean. Ez da inor zauritu.

18:00 - 20:00
EITB

Bi kamioik eta auto batek istripua izan dute gaur arratsaldean N-1 errepidean, Andoain eta Villabona artean, Donostiara bidean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. 

Istripuaren ondorioz, ibilgailu astunek artaziarena egin dute eta bidean traban geratu dira. Hala, Donostiara bidean, erabat itxi dute errepidea, eta hiru bat kilometroko ilarak sortu dira. 

Kontrako noranzkoan ere eragin du ezbeharrak, Gasteizera bidean, ezkerreko erreia itxi behar izan baitute. 

Zorionez, ez da inor zauritu.

Trafikoa N-1 Gipuzkoa Andoain Gizartea

