Las parroquias de Vitoria-Gasteiz dan cobijo temporal a los migrantes malienses que esperan asilo

Las parroquias de San Joaquín y Santa Ana, así como la de Nuestra Señora de las Nieves, han abierto sus puertas a 20 malienses. Gracias a la Asociación de Vecinos de Salburua, otros 20 migrantes cuentan con servicios mínimos. Son ya más de 300 los malienses que desde el año pasado han pasado por Vitoria-Gasteiz para solicitar asilo.