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Las parroquias de Vitoria-Gasteiz dan cobijo temporal a los migrantes malienses que esperan asilo

Gasteizko parrokiek aldi baterako estalpea eman diete asiloaren zain dauden Maliko migratzailei
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gasteizko parrokiek aldi baterako estalpea eman diete asiloaren zain dauden Maliko migratzaileei
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EITB

Última actualización

Las parroquias de San Joaquín y Santa Ana, así como la de Nuestra Señora de las Nieves, han abierto sus puertas a 20 malienses. Gracias a la Asociación de Vecinos de Salburua, otros 20 migrantes cuentan con servicios mínimos. Son ya más de 300 los malienses que desde el año pasado han pasado por Vitoria-Gasteiz para solicitar asilo.

Vitoria-Gasteiz Comunidad Autonóma Vasca Migración Sociedad

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