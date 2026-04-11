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Reabre la N-634 en Iurreta, tras permanecer cerrada horas por el incendio en la papelera de Smurfit Kappa

La vía ha sido reabierta poco antes de las 08:00 horas. Los bomberos han estado trabajando toda la noche. El Ayuntamiento de Iurreta volverá a medir la calidad del aire este sábado, como medida de prevención.

La proximidad de las llamas obligó a cortar la carretera en ambos sentidos.
Euskaraz irakurri: N-634 errepidea ireki dute Iurretan, Smurfit Kappa paper-fabrikan piztutako suteagatik hainbat orduz itxita egon ostean
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EITB

Última actualización

La N-634 ha quedado reabierta en ambos sentidos este sábado a la mañana, tras permanecer 14 horas cerrada a causa del aparatoso incendio desatado en la papelera de Iurreta (Bizkaia), de la compañía Smurfit Kappa. 

El incendio, que afortunadamente no causó daños personales, se inició a las 17:30 horas del viernes, en unas bobinas almacenadas en el exterior de la nave industrial. El fuego se propagó con rapidez y se vivieron momentos de tensión por la cercanía de un depósito de gas. 

Los bomberos lograron controlar el fuego y, como medida de seguridad y dada la cercanía de las llamas, se procedió a cortar la circulación en ambos sentidos. Como alternativa, el peaje de Iurreta de la AP-8 se abrió de forma gratuita en ambas direcciones.

18:00 - 20:00

La quema de las 50 bobinas de papel provocó gran cantidad de ceniza, que se extendió por las localidades cercanas del Duranguesado. 

No obstante, según informó el Ayuntamiento de Iurreta, los análisis en la calidad del aire efectuados por el Departamento de Salud fueron "correctos". No obstante, este sábado se realizarán nuevas mediciones

Ceniza en un banco de Durango. EITB Ceniza en un banco de Durango. EITB
Iurreta Carretera Nacional 634 Tráfico Incendios Bizkaia Sociedad

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