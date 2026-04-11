Reabre la N-634 en Iurreta, tras permanecer cerrada horas por el incendio en la papelera de Smurfit Kappa

El incendio, que afortunadamente no causó daños personales, se inició a las 17:30 horas del viernes, en unas bobinas almacenadas en el exterior de la nave industrial. El fuego se propagó con rapidez y se vivieron momentos de tensión por la cercanía de un depósito de gas.

Los bomberos lograron controlar el fuego y, como medida de seguridad y dada la cercanía de las llamas, se procedió a cortar la circulación en ambos sentidos. Como alternativa, el peaje de Iurreta de la AP-8 se abrió de forma gratuita en ambas direcciones.