N-634 errepidea ireki dute Iurretan, Smurfit Kappa paper fabrikan piztutako suteagatik hainbat orduz itxita egon ostean

Errepidea 08:00ak jo baino apur bat lehenago zabaldu dute. Suhiltzaileek gau osoa eman dute sua itzaltzen, eta oraindik ere han dira, kiskalitako materiala bustitzen. Iurretako Udalak airearen kalitatea neurtuko du gaur, prebentzio-neurri gisa.

Sugarrak errepidetik hurbil zeudenez, errepidea bi noranzkoetan itxi behar izan zuten. Argazkia: @TrafikoaEJGV

N-634 errepidea bi noranzkoetan zabaldu dute, Iurretan (Bizkaia), 14 bat orduz itxita egon ostean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez. Atzo arratsaldean sutea piztu zen Smurfit Kappa Nervion paper fabrikan, eta errepide ondoan dagoenez, bidea zarratu behar izan zuten. 

Bien bitartean, Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileak sutea piztu zen gunean daude, kiskalitako materiala "mugitzen eta bustitzen", foru erakundeko iturriek jakinarazi dutenez. 

Sutea 17:30ean piztu zen lantegiaren kanpoaldean pilatuta zeuden bobina batzuetan. Garrak arin zabaldu ziren eta tentsio uneak izan ziren, sua gas biltegi baten ondoan piztu zelako. 

Suhiltzaileek sua kontrolatu zuten, baina, badaezpada, Ertzaintzak zirkulazioa eten zuen, bi noranzkoetan. AP-8 autobideak Iurretan duen ordainlekua irekita egon da, Iurreta eta Zornotza artean doan erabili ahal izateko.

18:00 - 20:00

Suteak paperezko 50 bobina erre zituen eta errautsa inguruko herrietara heldu zen. 

Erretakoa papera izan denez, Iurretako Udalak jakinarazi du askatutako partikulak ez direla osasunarentzat kaltegarriak, eta Osasun Sailak "egindako neurketa guztiak zuzenak" izan direla. Dena dela, gaur neurketa gehiago egingo dituzte, badaezpada.

Durangoko jesarleku batean metatutako errautsa. EITB
