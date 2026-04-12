Dos detenidos en Tolosa acusados de tráfico irregular de personas
La Ertzaintza detuvo en la madrugada del sábado a dos personas, acusadas de un presunto delito de tráfico irregular de personas en Tolosa (Gipuzkoa), según ha informado en una nota el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Los hechos ocurrieron sobre las 03:30 horas del sábado. A esa hora, varias patrullas que estaban realizando labores de protección y seguridad ciudadana en patrulla uniformada, fueron requeridas por un recurso no uniformado de la Ertzaintza que estaba observando a un vehículo circular de manera errática.
Las patrullas interceptaron el vehículo en el barrio Ollarain de Tolosa y le dieron el alto, a fin de realizar las comprobaciones pertinentes. En el interior del vehículo viajaban seis personas, una de ellas en el interior del maletero. Todas ellas fueron trasladadas a la comisaría para realizar las correspondientes diligencias y su correcta identificación.
Según pudieron constatar después, los cinco ocupantes viajaban hacia la localidad guipuzcoana de Irun y a la ciudad francesa de París de manera irregular tras haber pagado previamente una cantidad de dinero.
El conductor del vehículo, de 28 años, y el hombre que viajaba en el maletero, de 27 años, fueron detenidos por un presunto delito de tráfico irregular e inmigración clandestina de personas. Los arrestados permanecen bajo la custodia policial hasta su puesta a disposición judicial.
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