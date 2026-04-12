Bi gizon atxilotu dituzte Tolosan pertsonen trafiko irregularra egotzita
Atxiloketa larunbat goizaldean egin zuen Ertzaintzak. Patruila batek ibilgailu bat geldiarazi zuen, eta jabetu zen barruan sei pertsona zihoazela, bat maletategian. Gerora egiaztatu zutenez, bidaiariek dirua ordaindu zuten Irunera eta Parisera eramatearen truke. Gidaria eta maletategian zihoan gizasemea atxilotu zituzten, eta ertzain-etxean dituzte epailearen aurrera eraman arte.
Ertzaintzak bi gizon atxilotu zituen larunbat goizaldean Tolosan (Gipuzkoa), pertsonen trafiko irregularraren ustezko delitua egotzita, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ohar bidez jakinarazi duenez.
Gertakariak larunbatean, 03:30 aldera, jazo ziren. Ordu horretan, kaleko jantzian zihoan ertzain batek modu okerrean zirkulatzen ari zen ibilgailu bat ikusi zuen, eta abisua eman zien inguruan zeuden patruilei.
Ibilgailua Tolosako Ollarain auzoan geldiarazi zuten agenteek. Ibilgailuaren barruan sei pertsona zihoazen, horietako bat maletategian. Guztiak ertzain-etxera eraman zituzten, beharrezko izapideak egiteko eta behar bezala identifikatzeko.
Ondoren egiaztatu ahal izan zutenez, bost bidaiariek dirua ordaindu zuten Irunera eta Parisera joateko.
28 urteko ibilgailuaren gidaria eta maletategian zihoan gizona (27 urte) atxilotu zituzten, trafiko irregularra eta ezkutuko immigrazioa egotzita. Biak ala biak komisarian dituzte, epailearen esku noiz utziko zain.
Zure interesekoa izan daiteke
