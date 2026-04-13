Abierto el plazo para la inscripción en Haurreskolak para alumnado de 0 a 2 años, con casi 9000 plazas disponibles
Este lunes, 13 de abril, se ha abierto el plazo para la inscripción para el curso 2026-2027 en las Haurreskolak para niñas y niños de 0 a 2 años. Las familias podrán presentar la solicitud de forma 'online' o presencial en cualquiera de los 241 centros de la red pública de Haurreskolak, indicando el centro o centros por orden de preferencia, para niñas y niños nacidos en 2025 y 2026. El plazo finalizará el 4 de mayo.
Desde el Gobierno Vasco han informado que, en el caso de los y las recién nacidas entre el 1 y el 10 de mayo, se habilitará un plazo extraordinario hasta el 20 de mayo para formalizar la solicitud.
La red del Consorcio Haurreskolak cuenta con 241 centros en Euskadi y ofrece 8940 plazas para el curso 2026-2027, con 6939 niñas y niños matriculados en la etapa 0-2 años. El Departamento de Educación ampliará la red con 244 nuevas plazas y 8 centros en fase de ejecución o adecuación, distribuidos en Getxo, Santurtzi, Donostia y Bilbao, para adaptar la oferta a las necesidades familiares.
El Gobierno Vasco mantiene la gratuidad de la red para garantizar acceso universal, favorecer la conciliación familiar y laboral, y promover un modelo inclusivo en euskera con participación activa de las familias.
El proceso de admisión se desarrollará del 13 de abril al 4 de mayo para la presentación de solicitudes, seguido de fases de listas provisionales, reclamaciones, desistimientos y publicación de listas definitivas el 26 de junio. Toda la información está disponible en la web del consorcio Haurreskolak.
Toda la información sobre el proceso de admisión, normativa y manuales de inscripción está disponible en la web del consorcio Haurreskolak.
Igualdad de oportunidades
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha destacado que garantizar el acceso gratuito desde los primeros años no es solo una medida social, sino una apuesta estratégica del Gobierno Vasco por la igualdad de oportunidades. Según Pedrosa, las Haurreskolak compensan desigualdades desde el inicio del itinerario educativo, acompañan a los niños en su desarrollo y facilitan la conciliación familiar.
El modelo pedagógico de las Haurreskolak pone en "el centro el bienestar y el desarrollo integral de los niños —físico, cognitivo, afectivo y social— en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades".
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