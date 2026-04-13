Zabalik da Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeetan izena emateko epea
Familiek eskabidea online zein aurrez aurre aurkeztu ahal izango dute, haur-eskolen sare publikoko edozein ikastetxetan, lehentasunaren arabera ordenaturik, maiatzaren 4ra bitartean. Behin betiko zerrendak ekainaren 26an argitaratuko dira.
Astelehen honetatik, apirilaren 13tik, zabalik da 2026-2027 ikasturterako Haurreskolen Partzuergoan izena emateko epea, 0 eta 2 urte bitarteko haurrentzat. Familiek eskaera online zein aurrez aurre aurkeztu ahal izango dute haur-eskolen sare publikoko 241 zentroetako edozeinetan, lehentasun-ordenaren arabera. Epea maiatzaren 4an amaituko da.
Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, maiatzaren 1etik 10era bitartean jaiotakoen kasuan, maiatzaren 20ra arteko ezohiko epea jarriko da eskaera egiteko.
Haurreskolak Partzuergoaren sareak 241 zentro ditu Euskadin, eta 8.940 plaza eskaintzen ditu 2026-2027 ikasturterako, eta 0-2 urteko etapan 6.939 haur daude matrikulatuta. Hezkuntza Sailak sarea zabalduko du, 244 plaza berri eskainita, eta irekitzeko edo egokitzeko dauden 8 zentroen eskaintza gehituta, Getxon, Santurtzin, Donostian eta Bilbon, eskaintza familien beharretara egokitzeko.
Sareak doako izaten jarraituko du, sarbide unibertsala bermatzeko, familia eta lana uztargarri egiten laguntzeko, eta euskarazko eredu inklusiboa sustatzeko, familien parte-hartze aktiboarekin.
Onarpen-prozesua apirilaren 13tik maiatzaren 4ra egingo da eskabideak aurkezteko, eta, ondoren, behin-behineko zerrendak, erreklamazioak, atzera egiteak eta behin betiko zerrendak argitaratuko dira ekainaren 26an. Informazio guztia Haurreskolak Partzuergoaren webgunean dago eskuragarri.
Onarpen-prozesuari, araudiari eta izena emateko eskuliburuei buruzko informazio guztia eskuragarri dago Haurreskolak Partzuergoaren webgunean.
Aukera-berdintasuna
Hezkuntza sailburuak, Begoña Pedrosak, nabarmendu du lehen urteetatik doako sarbidea bermatzea ez dela soilik neurri sozial bat, Eusko Jaurlaritzak aukera-berdintasunarenalde egindako apustu estrategikoa baizik. Pedrosaren arabera, haur-eskoletan gizarte-desberdintasunak konpentsatzen dituzte hezkuntza-ibilbidearen hasieratik, haurrei garapenean laguntzen diete eta familia-kontziliazioa errazten dute.
Haur-eskolen eredu pedagogikoak "haurren ongizatea eta garapen integrala —fisikoa, kognitiboa, afektiboa eta soziala— jartzen ditu erdigunean, ingurune seguru batean, eta beren beharretara egokituta".
Zure interesekoa izan daiteke
