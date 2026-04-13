Zabalik da Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeetan izena emateko epea

Familiek eskabidea online zein aurrez aurre aurkeztu ahal izango dute, haur-eskolen sare publikoko edozein ikastetxetan, lehentasunaren arabera ordenaturik, maiatzaren 4ra bitartean. Behin betiko zerrendak ekainaren 26an argitaratuko dira.

Haurtxo bat, haur-eskola batean. Argazkia: Orain

Astelehen honetatik, apirilaren 13tik, zabalik da 2026-2027 ikasturterako Haurreskolen Partzuergoan izena emateko epea, 0 eta 2 urte bitarteko haurrentzat. Familiek eskaera online zein aurrez aurre aurkeztu ahal izango dute haur-eskolen sare publikoko 241 zentroetako edozeinetan, lehentasun-ordenaren arabera. Epea maiatzaren 4an amaituko da.

Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, maiatzaren 1etik 10era bitartean jaiotakoen kasuan, maiatzaren 20ra arteko ezohiko epea jarriko da eskaera egiteko.

Haurreskolak Partzuergoaren sareak 241 zentro ditu Euskadin, eta 8.940 plaza eskaintzen ditu 2026-2027 ikasturterako, eta 0-2 urteko etapan 6.939 haur daude matrikulatuta. Hezkuntza Sailak sarea zabalduko du, 244 plaza berri eskainita, eta irekitzeko edo egokitzeko dauden 8 zentroen eskaintza gehituta, Getxon, Santurtzin, Donostian eta Bilbon, eskaintza familien beharretara egokitzeko.

Sareak doako izaten jarraituko du, sarbide unibertsala bermatzeko, familia eta lana uztargarri egiten laguntzeko, eta euskarazko eredu inklusiboa sustatzeko, familien parte-hartze aktiboarekin.

Onarpen-prozesua apirilaren 13tik maiatzaren 4ra egingo da eskabideak aurkezteko, eta, ondoren, behin-behineko zerrendak, erreklamazioak, atzera egiteak eta behin betiko zerrendak argitaratuko dira ekainaren 26an. Informazio guztia Haurreskolak Partzuergoaren webgunean dago eskuragarri.

Aukera-berdintasuna

Hezkuntza sailburuak, Begoña Pedrosak, nabarmendu du lehen urteetatik doako sarbidea bermatzea ez dela soilik neurri sozial bat, Eusko Jaurlaritzak aukera-berdintasunarenalde egindako apustu estrategikoa baizik. Pedrosaren arabera, haur-eskoletan gizarte-desberdintasunak konpentsatzen dituzte hezkuntza-ibilbidearen hasieratik, haurrei garapenean laguntzen diete eta familia-kontziliazioa errazten dute.

Haur-eskolen eredu pedagogikoak "haurren ongizatea eta garapen integrala —fisikoa, kognitiboa, afektiboa eta soziala— jartzen ditu erdigunean, ingurune seguru batean, eta beren beharretara egokituta".

Seme-alaba bakoitzeko 200 euroko laguntza lau urtera arte luzatu du Euskadik
Bi gizon atxilotu dituzte Tolosan pertsonen trafiko irregularra egotzita

Larunbat goizaldean, Ertzaintzaren patruila batek ibilgailu bat geldiarazi zuen, eta jabetu zen barruan sei pertsona zihoazela, bat maletategian. Gerora egiaztatu zutenez, bidaiariek dirua ordaindu zuten Irunera eta Parisera eramatearen truke. Gidaria eta maletategian zihoan gizasemea atxilotu, eta ertzain-etxera eraman zituzten, epailearen esku utzi aurretik egin beharreko izapideak betetzera.

