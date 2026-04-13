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Ander Aldazabal, alcalde de Lekeitio: "La justicia nos ha dado la razón y en ese sentido estamos muy contentos"

lekeitioko alkatea
18:00 - 20:00
Ander Aldazabal, alcalde de Lekeitio
Euskaraz irakurri: Ander Aldazabal, alkatea: "Justiziak arrazoia eman digu eta alde horretatik oso pozik gaude"
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EITB

Última actualización

No obstante, el alcalde de Lekeitio ha reconocido que el Ayuntamiento no comparte el límite impuesto por el Tribunal de Justicia a los vecinos de las localidades cercanas. "Estamos estudiando diferentes opciones para resolverlo, pero ahora tenemos que cumplir la ley y este año, al menos, no podrán obtener la tarjeta de residente", ha añadido.

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