Ander Aldazabal, alcalde de Lekeitio: "La justicia nos ha dado la razón y en ese sentido estamos muy contentos"

No obstante, el alcalde de Lekeitio ha reconocido que el Ayuntamiento no comparte el límite impuesto por el Tribunal de Justicia a los vecinos de las localidades cercanas. "Estamos estudiando diferentes opciones para resolverlo, pero ahora tenemos que cumplir la ley y este año, al menos, no podrán obtener la tarjeta de residente", ha añadido.