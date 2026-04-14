El cadáver de un hombre desaparecido en Gipuzkoa aparece en el Ebro a su paso por Logroño

El cadáver de un hombre ha aparecido este martes flotando en el río Ebro a su paso por Logroño y se ha confirmado que se trata de una persona denunciada como desaparecida en la comisaría de la Ertzaintza de Tolosa, según ha confirmado la Delegación del Gobierno de España en La Rioja.

En una nota, las fuentes han añadido que una persona que pescaba en el río, ha alertado a la Policía Nacional de la presencia de un cuerpo enganchado entre la maleza y los juncos del río.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Policía Judicial, Científica y Forense, así como dotaciones de bomberos para ayudar en la extracción del cuerpo, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Logroño.



La Policía Nacional en La Rioja ha añadido que los primeros indicios apuntan a que no hay implicación de terceras personas.