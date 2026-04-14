Gipuzkoan desagertutako gizon baten gorpua agertu da Ebron ibaian, Logroño parean
Lehen informazioen arabera, Tolosako ertzain-etxean eman zuten gizonezkoaren desagertzearen berri.
Gizon baten gorpua agertu da astearte honetan Ebro ibaian, Logroño parean, eta Espainiako Gobernuak Errioxan duen ordezkaritzak baieztatu du Gipuzkoan desagertutako gizon bat dela. Tolosako ertzain-etxean salatu zuten haren desagertzea.
Zabaldutako oharraren arabera, ibaian arrantzan ari zen pertsona batek eman dio abisua Polizia Nazionalari. Antza, sastraka eta ihi artean harrapatua zegoen gorpua.
Gertakarien lekura Polizia Judiziala eta suhiltzaileak bertaratu dira, eta azken horiek atera dute gorpua. Ondoren, Logroñoko Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman dute.
Lehen zantzuen arabera, ikerketako iturriek ez dute uste beste pertsonaren batek zerikusia duenik heriotza honekin.
