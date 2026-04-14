EMPLEO PÚBLICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El TSJPV avala la exclusión de un aspirante con autismo de una oposición reservada a personas con discapacidad intelectual en Vitoria-Gasteiz

La sentencia concluye que no acreditó oficialmente una discapacidad intelectual del 33% o más, requisito exigido por las bases de la convocatoria.
TSJPV TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA DEL PAIS VASCO
Imagen de archivo del TSJPV.
Euskaraz irakurri: Autismoa duen hautagai bat Gasteizen adimen-urritasuna duten pertsonentzako oposizio batetik kanpo uztea berretsi du EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak
author image

EITB

Última actualización

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y ha confirmado la exclusión de un aspirante en una oposición reservada a personas con discapacidad intelectual.

El caso se remonta a una convocatoria de empleo público para cubrir 14 plazas de auxiliar de servicios dirigidas a personas con una discapacidad intelectual de al menos el 33 %. El aspirante, que contaba con un diagnóstico de síndrome de Asperger y un grado de discapacidad reconocido del 40 %, ampliado posteriormente al 49 %, quedó fuera del proceso porque no constaba que su discapacidad fuese de carácter intelectual.

En un primer momento, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vitoria-Gasteiz le dio la razón al aspirante, considerando que debía admitirse a quienes tuvieran cualquier discapacidad con afectación de funciones mentales. Sin embargo, el Ayuntamiento recurrió esa decisión.

Ahora, el TSJPV ha vuelto a dar la razón al Consistorio, ya que concluye que la normativa sí distingue entre distintos tipos de discapacidad y que, en este caso, únicamente podían participar en el proceso las personas que tuvieran reconocida oficialmente una discapacidad intelectual. La sentencia subraya que, en este tipo de procesos, no basta con informes médicos o personales, sino que es imprescindible contar con la certificación del organismo competente. Al no acreditarse ese requisito, el aspirante queda definitivamente fuera de la oposición.

Discapacidad Vitoria-Gasteiz Trabajo Sociedad

Te puede interesar

Ayuntamiento de San Sebastián pedirá al Gobierno Vasco que ponga en marcha un instituto en Aiete. EUROPA PRESS 13/4/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ayuntamiento, vecinos y familias de San Sebastián piden conjuntamente al Gobierno Vasco que construya un instituto público en Aiete

En este barrio donostiarra la población de 0 a 19 años supera las 3000 personas. Ahora, tras estudiar Primaria en el barrio, se ven obligados a emigar a otras zonas. Tras su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento, la moción se trasladará al Parlamento Vasco y al Gobierno Vasco para su inclusión en los presupuestos del año que viene.
TREBIÑU EUSKARA AGURNE GAUBEKA BEHATOKIA
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Exigen garantías y medidas para fomentar el aprendizaje y el uso del euskera en Treviño

En una comparecencia en La Puebla de Arganzón, vecinos y vecinas del Condado de Treviño han recordado que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias,  apoyada por el Gobierno de España, obliga a las administraciones de Castilla y León a adquirir compromisos para fomentar el euskera. Las peticiones expuestas hoy ante la prensa serán trasladadas al ministro de Cultura del Gobierno de España, así como a la futura dirección de Políticas Culturales y a la Consejería de Educación de Castilla y León.

Cargar más
Publicidad
X