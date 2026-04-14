Autismoa duen hautagai bat Gasteizen adimen-urritasuna duten pertsonentzako oposizio batetik kanpo uztea berretsi du Justiziak
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiak ondorioztatzen du ez zuela ofizialki egiaztatu % 33ko edo gehiagoko desgaitasun intelektualik, eta deialdiaren oinarriek horixe eskatzen zuten.
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio Gasteizko Udalari, eta berretsi egin du adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako oposizio batetik hautaprobetara aurkeztutako gazte bat baztertu izana.
Gutxienez % 33ko desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako zerbitzu-laguntzaileen 14 plaza betetzeko enplegu publikoko deialdi bat egin zuen iaz Gasteizko Udalak. Baztertutako hautagaiak Asperger sindromearen diagnostikoa du, % 49ko desgaitasun-maila aitortuarekin. Hala ere, hura prozesutik kanpo utzi zuen Udalak, ez baitzegoen frogatuta bere desgaitasuna intelektuala zenik.
Hasiera batean, Administrazioarekiko Auzien Gasteizko 1 zenbakiko Epaitegiak arrazoia eman zion gazteari, uste baitzuen hautagai izan zitezkeela adimen-eginkizunetan eragina duen edozein desgaitasun duten pertsona guztiak. Udalak, ordea, errekurritu egin zuen epai hori.
Orain, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio berriro Udalari; izan ere, ondorioztatu du araudiak desgaitasun mota desberdinak bereizten dituela eta, kasu honetan, adimen urritasuna ofizialki aitortuta duten pertsonek bakarrik parte har zezaketela prozesuan.
Epaiak azpimarratzen du, gainera, horrelako prozesuetan ez dela nahikoa txosten medikoak edo pertsonalak aurkeztea, baizik eta ezinbestekoa dela erakunde eskudunaren ziurtagiria izatea. Kasu honetan, baldintza hori bete ez denez, gaztea oposiziotik kanpo uzteko erabakia berretsi du auzitegiak.
'Esnatu' aurkeztu du UEMAk, arnasguneetako "gainbeherari" erantzuteko dinamika
Arlo askotariko 18 eragilek bat egin dute ekimenarekin, eta "konpromiso zehatzak" hartu dituzte "eremu euskaldunek bizirik iraun dezaten". Besteak beste, Bankoa Abanca, Fagor, Kutxabank edota Euskadiko Futbol Federazioa beraien esku dagoen guztia egiteko prest agertu dira.
Behin-behinean espetxera bidali dute Iruñean etxebizitza batetik erorita hil zen emakumearen bikotekide ohia
Ezarrita zuen urruntze agindua urratzea eta legez kanpoko atxikitze delitua egotzi dizkio epaileak. Emakumea Sanduzelai auzoko eraikin bateko hirugarren solairutik erorita hil zen.
Asteburuan 26 hegaldi berezi daude aurreikusita euskal aireportuetan, Kopako finala dela eta
Gasteizko aireportutik zazpi hegaldi aterako dira Andaluziara: sei, Sevillara, eta bat, Jerezera. Bilboko, Donostiako eta Iruñeko aireportuetatik, berriz, bina hegaldi aterako dira Sevillara. Itzulerarako beste horrenbeste (13) hegaldi programatu dituzte.
Migratzaileen ezohiko erregularizazioa ostegunean hasiko da telematikoki, eta astelehenean, aurrez aurre
Gehienez, hiru hilabetez luzatuko da izapidea. Tramitea amaitu barik egon arren, eskaera onartutakoan lanean hasi ahal izango dira eskatzaileak.
Gizon baten gorpua aurkitu dute Bilboko itsasadarrean, Erandio parean
Gorpua Murueta ontziolaren inguruko uretan atzeman dute eta Ertzaintza heriotzaren nondik norakoak ikertzen ari da.
Donostiako Udalak, auzokideek eta familiek, batera, Jaurlaritzari eskatu diote Aieten institutu publiko bat eraiki dezala
Donostiako auzo horretan 0-19 urte bitarteko 3.000 bizilagun baino gehiago dira. Orain, Lehen Hezkuntzan ibili ondoren, auzotik alde egitera behartuta daude. Udalbatzak onartu ondoren, mozioa Eusko Legebiltzarrari eta Eusko Jaurlaritzari helaraziko zaie, datorren urteko aurrekontuetan sar dezaten.
Albiste izango dira: Errepublikaren eguna, migratzaileen ezohiko erregulazioa eta blokeoa Ormuzen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Elkarretaratzea egin du Itaiak Iruñean, hirugarren solairutik erori zen emakumearen heriotza salatzeko
Mugimenduak hilketa matxista kasutzat hartzen du emakumearen heriotza. Izan ere, gizon bat atxilotu dute, urruntze-agindua urratzea egotzita. Itaiak erantzun irmoa eskatu du emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean.
Trebiñun euskararen irakaskuntza eta erabilera sustatzeko berme eta neurriak eskatu dituzte herritarrek
Argantzonen egindako agerraldian, gogora ekarri dute Espainiako Gobernuak sinatua eta berretsia duela Eskualdeetako eta Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutuna, eta, beraz, horrekin hartutako konpromisoak Gaztela eta Leongo administrazioek ere bete egin beharko lituzketela. Espainiako Gobernuari eta eratze bidean dagoen Gaztela eta Leongo Gobernuari igorriko dizkiete gaur egindako eskariak.