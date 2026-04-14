Autismoa duen hautagai bat Gasteizen adimen-urritasuna duten pertsonentzako oposizio batetik kanpo uztea berretsi du Justiziak

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiak ondorioztatzen du ez zuela ofizialki egiaztatu % 33ko edo gehiagoko desgaitasun intelektualik, eta deialdiaren oinarriek horixe eskatzen zuten.

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio Gasteizko Udalari, eta berretsi egin du adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako oposizio batetik hautaprobetara aurkeztutako gazte bat baztertu izana.

Gutxienez % 33ko desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako zerbitzu-laguntzaileen 14 plaza betetzeko enplegu publikoko deialdi bat egin zuen iaz Gasteizko Udalak. Baztertutako hautagaiak Asperger sindromearen diagnostikoa du, % 49ko desgaitasun-maila aitortuarekin. Hala ere, hura prozesutik kanpo utzi zuen Udalak, ez baitzegoen frogatuta bere desgaitasuna intelektuala zenik.

Hasiera batean, Administrazioarekiko Auzien Gasteizko 1 zenbakiko Epaitegiak arrazoia eman zion gazteari, uste baitzuen hautagai izan zitezkeela adimen-eginkizunetan eragina duen edozein desgaitasun duten pertsona guztiak. Udalak, ordea, errekurritu egin zuen epai hori.

Orain, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio berriro Udalari; izan ere, ondorioztatu du araudiak desgaitasun mota desberdinak bereizten dituela eta, kasu honetan, adimen urritasuna ofizialki aitortuta duten pertsonek bakarrik parte har zezaketela prozesuan.

Epaiak azpimarratzen du, gainera, horrelako prozesuetan ez dela nahikoa txosten medikoak edo pertsonalak aurkeztea, baizik eta ezinbestekoa dela erakunde eskudunaren ziurtagiria izatea. Kasu honetan, baldintza hori bete ez denez, gaztea oposiziotik kanpo uzteko erabakia berretsi du auzitegiak.

