La Audiencia de Navarra condena a 180 años de prisión al profesor del IES de Zizur que grabó a 42 mujeres, la mayoría menores

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 180 años y 9 meses de prisión al profesor del IES de Zizur que grabó a 42 mujeres (la mayoría menores) en baños del centro, así como en probadores de establecimientos comerciales.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), los magistrados indican que, de conformidad con el artículo 76 del Código Penal, el máximo de cumplimiento efectivo por las penas de prisión impuestas en esta causa es de 15 años, el triple de la pena más alta establecida (5) y el procesado deberá indemnizar con entre 3000 y 15 000 euros a las 42 víctimas.

Con anterioridad al juicio, celebrado los pasados 24 y 25 de marzo, el inculpado había consignado 273 000 euros para reparar a las denunciantes, motivo por el cual el tribunal ha estimado en la resolución judicial la atenuante de reparación del daño, una circunstancia que lleva a los magistrados a la imposición de las penas en su límite mínimo.

Entre sus víctimas, estaba una vecina, quien se percató de que el condenado le estaba grabando, por lo que interpuso en 2023 la denuncia que dio origen a la posterior investigación policial y judicial.

Tras la denuncia de esta vecina, el titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona autorizó el 19 de octubre de 2023 la entrada y registro en el domicilio del encausado, donde encontraron material gráfico, imágenes y vídeos de varias mujeres y menores.

Según informa el TSJN, ha quedado probado que el acusado se aprovechó de su condición de docente y, usando los datos personales de las menores, se apoderó de sus claves de acceso de correos y redes sociales como Instagram o Snapchat, con lo que accedía a todo tipo de archivos y fotos privadas de alumnas que luego se guardaba. De hecho, la defensa admitió tanto las grabaciones como el acceso a las carpetas personales de las alumnas para obtener las imágenes y reconoció todos los delitos contra la intimidad.

Los investigadores, hallaron además indicios de la posesión de un programa informático para poder utilizar la Inteligencia Artificial para conseguir fotografías desnudas con las menores.

Respecto a las atenuantes solicitadas por la defensa, la Audiencia rechaza las de trastorno mental, dilaciones indebidas y confesión.

El condenado ha sido considerado autor, en total, de una cuarentena de delitos contra la intimidad, delitos continuados contra la intimidad, delitos de posesión de pornografía infantil y delitos de elaboración de pornografía infantil.

La Sección Primera de la Audiencia le ha impuesto, asimismo, 10 años de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con menores de edad.