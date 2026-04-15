La Audiencia de Navarra condena a 180 años de prisión al profesor del IES de Zizur que grabó a 42 mujeres, la mayoría menores
La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 180 años y 9 meses de prisión al profesor del IES de Zizur que grabó a 42 mujeres (la mayoría menores) en baños del centro, así como en probadores de establecimientos comerciales.
En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), los magistrados indican que, de conformidad con el artículo 76 del Código Penal, el máximo de cumplimiento efectivo por las penas de prisión impuestas en esta causa es de 15 años, el triple de la pena más alta establecida (5) y el procesado deberá indemnizar con entre 3000 y 15 000 euros a las 42 víctimas.
Con anterioridad al juicio, celebrado los pasados 24 y 25 de marzo, el inculpado había consignado 273 000 euros para reparar a las denunciantes, motivo por el cual el tribunal ha estimado en la resolución judicial la atenuante de reparación del daño, una circunstancia que lleva a los magistrados a la imposición de las penas en su límite mínimo.
Entre sus víctimas, estaba una vecina, quien se percató de que el condenado le estaba grabando, por lo que interpuso en 2023 la denuncia que dio origen a la posterior investigación policial y judicial.
Tras la denuncia de esta vecina, el titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona autorizó el 19 de octubre de 2023 la entrada y registro en el domicilio del encausado, donde encontraron material gráfico, imágenes y vídeos de varias mujeres y menores.
Según informa el TSJN, ha quedado probado que el acusado se aprovechó de su condición de docente y, usando los datos personales de las menores, se apoderó de sus claves de acceso de correos y redes sociales como Instagram o Snapchat, con lo que accedía a todo tipo de archivos y fotos privadas de alumnas que luego se guardaba. De hecho, la defensa admitió tanto las grabaciones como el acceso a las carpetas personales de las alumnas para obtener las imágenes y reconoció todos los delitos contra la intimidad.
Los investigadores, hallaron además indicios de la posesión de un programa informático para poder utilizar la Inteligencia Artificial para conseguir fotografías desnudas con las menores.
Respecto a las atenuantes solicitadas por la defensa, la Audiencia rechaza las de trastorno mental, dilaciones indebidas y confesión.
El condenado ha sido considerado autor, en total, de una cuarentena de delitos contra la intimidad, delitos continuados contra la intimidad, delitos de posesión de pornografía infantil y delitos de elaboración de pornografía infantil.
La Sección Primera de la Audiencia le ha impuesto, asimismo, 10 años de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con menores de edad.
Te puede interesar
Investigan a un joven por dos agresiones sexuales ocurridas en octubre en Amorebieta-Etxano
Los hechos habrían ocurrido durante un evento celebrado el pasado mes octubre de 2025 en la localidad vizcaína.
Detenido un joven por agredir sexualmente a una menor tutelada por la Diputación alavesa
La agresión sexual se produjo cuando la víctima se negó a mantener relaciones sexuales con un chico, el ahora detenido, al que conoció cuando disfrutaba de su tiempo libre con una amiga el pasado domingo, 5 de abril. Una vez que relató los hechos a una de sus educadoras se activaron los protocolos de acompañamiento de la joven a un centro sanitario y se formalizó la denuncia contra su presunto agresor.
Será noticia: Regularización de personas migrantes, campaña de la renta en Bizkaia y última hora de la guerra en Oriente Próximo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Finalizadas las retenciones en la AP-8 tras el accidente a la altura de Galdakao
Una persona ha resultado herida y la colisión ha obligado a cortar uno de los dos carriles en sentido San Sebastián. Además, otro accidente registrado en la A-8 a su paso por Bilbao ha provocado retenciones en la zona.
Retenciones en la AP-8 en Oiartzun, sentido Irun, tras hacer la tijera un camión
El accidente ha obligado a cortar dos de los tres carriles y se han registrado retenciones de hasta cuatro kilómetros en la zona.
El cadáver de un hombre desaparecido en Gipuzkoa aparece en el Ebro a su paso por Logroño
Según las primeras informaciones, se trataría de una persona denunciada como desaparecida en la comisaría de la Ertzaintza de Tolosa.
Avanzan las negociaciones para cerrar un único paseíllo de blusas y neskas de cara a las próximas fiestas de La Blanca
Las partes plantean una kalejira que comenzaría en la calle Fueros y acabaría en Dato. El horario es ahora el punto que sigue siendo objeto de negociación.
'Esnatu', la iniciativa que busca frenar el retroceso del euskera en las zonas más euskaldunes
18 agentes clave de la sociedad vasca se han sumado a la dinámica impulsada por UEMA y han firmado este compromiso para blindar y revitalizar el euskera. Bankoa Abanca, Fagor, Kutxabank o la Federación Vasca de Fútbol son algunas de las entidades que han mostrado su disposición a apoyar la iniciativa.
Regularización de migrantes: todo lo que necesitas saber, paso a paso
El proceso arranca el 16 de abril, podrá hacerse online o con cita previa y estará abierto hasta el 30 de junio; permitirá obtener permiso de residencia y trabajo durante un año.